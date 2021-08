Döbelner Bank-Projekt macht neu aus Alt

Döbeln

Zahlreiche Bänke säumen den Nieder- und den Obermarkt in Döbeln. Die Passanten, ob jung oder alt, nehmen die Sitzgelegenheit gern an. Doch das Holz, aus dem die Sitzflächen der Bänke besteht, ist in die Jahre gekommen. Ein Job für Mario Wehner und Viktor Stabel.

Die beiden Männer sind auf dem Obermarkt eifrig bei der Sache. Sie lösen mit dem Akkuschrauber zunächst einige Schrauben, die manchmal ziemlich fest sitzen, weil sie schon lang Wind und Wetter ausgesetzt waren. Dann kann die aus mehreren Holzbalken bestehende Sitzfläche von den Granitfüßen gehoben werden. „Die schaffen wir jetzt in die Werkstatt der Möbelbörse an der Eichbergstraße. Dort wird das Holz gründlich abgeschliffen und dann mit einer Lasur im Farbton Palisander gestrichen. Dann bringen wir die Sitze wieder her und montieren sie“, erklärt Mario Wehner.

Die aufgearbeiteten Bänke sehen fast wie neu aus. Quelle: Olaf Büchel

Fast wie neu

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – zum Beispiel am Niedermarkt. Die aufgearbeiteten Bänke sehen fast wie neu aus. 13 Stück aus diesem Bereich sind durch die Hände von Viktor Stabel und Mario Wehner gegangen. Von der Fronstraße sind auch schon drei Bänke fertig, die noch vom Bauhof wieder aufgestellt werden müssen. Nun ist der Obermarkt an der Reihe. „Wir schaffen etwa fünf Bänke in der Woche“, sagt Wehner. In einigen Fällen hätten unbedachte Banknutzer tief in das Holz geritzt oder geschnitten. „Das bekommen wir nicht ganz weg, da müssten wir zu viel runter schleifen“, erklärt Wehner. Schmuck sieht das bearbeitete Holz aber auch in diesen Fällen aus.

Maßnahme wird nicht verlängert

Träger der vom Arbeitsamt geförderten Maßnahme ist der Netzwerk Verein Mittweida, der auch die Möbelbörse in Döbeln betreibt. Die Materialkosten übernimmt die Stadt, der die Bänke gehören, die Personalkosten das Arbeitsamt. Eigentlich hatten die Bankreparateure noch viel vor: alle Bänke vom Obermarkt, die der Wappenhenschanlage und am Körnerplatz. Aber: die Maßnahme läuft laut Wehner Ende September aus und wird nicht verlängert. Etwas traurig kündigen die beiden Männer an: „Was wir bis dahin noch schaffen, das machen wir.“

Von Olaf Büchel