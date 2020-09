Döbelner Bauern suchen Rat im Kampf gegen die Trockenheit

Mockritz

„Ich kann wohl sagen, dass wir uns alle auf den Regen am Wochenende freuen werden“, sagt Anja Schmidt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft um Geologie (LfULG). Um Schmidt herum stapfen an die 100 Landwirte mit ihren schweren Arbeitsschuhen über den braunen Acker. „Wir stehen hier auf dem Feld von Heinz Schönleber aus Mockritz und möchten mit Ihnen heute über die wasserschonenden Aussaattechnik sprechen“, fährt Schmidt weiter. Der Grund dieses Treffens ist unter den Landwirten klar.

Auf den Äckern kommt moderne Messtechnik im Einsatz. Etwa von der Firma Kronos aus Dresden. Quelle: Max Hempel

Und auch für Laien wird bei den Schilderungen Schmidts und ihrer wissenschaftlichen Kollegen vom LfULG schnell klar, warum das Interesse an dem heutigen Feldtag in Mockritz so groß ist. Sachsen leidet unter einer enormen Dürre. In den vergangenen drei Jahren hat es im Freistaat viel zu wenig geregnet. Die Pegelstände und das Grundwasser sinken kontinuierlich und bedroht damit auch die Lebensgrundlage der Landwirte. Viele Pflanzen auf den Äckern leiden unter der Trockenheit – Ernteausfälle drohen.

Die Bauern müssen sich daher Gedanken machen, wie sie in Zukunft zum einen mit weniger Wasser auskommen. Und zum anderen wie sie das vorhandene Wasser auch gut im Boden halten können. Das LfULG hat deshalb zum Besuch von Schönlebers Acker eingeladen. Der Bauer bewirtschaftet schon seit 30 Jahren seine Felder auf eine schonende Methode: Er pflügt sein Feld nicht um, sondern lockert den Boden lediglich auf, bevor er neues Saatgut auswirft. Die abgeernteten Pflanzen lässt Schönleber stehen, zerschneidet sie mit großen Mähmaschinen und lässt schließlich die Schnittreste auf dem Acker verrotten.

So sehen die Pflanzenreste aus, die zu Mulch werden. Quelle: Max Hempel

Zurück bleibt eine dünne Schicht Mulch, die wie ein natürlicher Schutzschild vor Erosion und Verdunstung wirkt. Das Prinzip ist einfach: Das Regenwasser kann leichter versickern, ohne dass es vorher durch warme Luft oder Sonneneinstrahlung verdunstet und bleibt so länger im Boden. Außerdem verhindert der Mulch, dass die oberste Erdschicht, die besonders fein ist, vom Wind weggeweht oder vom Regen weggespült werden.

Damit sich die Anwesenden von der Methode ein Bild machen können, gibt es nicht nur theoretische Erklärungen. Gleich mehrere Hersteller fahren mit ihren Maschinen ein paar Runden über das Feld und stehen zu Fachfragen Rede und Antwort. Die Stahlkolosse hören auf die Namen Amazone, Pronto oder Rapid und stellen jeden Oberklassewagen preislich in den Schatten. Hat sich die große Staubwolke einmal gelegt, prüfen die Bauern mit kundigem Auge jede gezogene Furche. Schließlich müssen die Körner in exakter Tiefe abgelegt werden. Sonst kann es passieren, dass der Keim nicht die Oberfläche erreicht. Wie es dann nach ein paar Monaten aussieht, kann man im benachbarten Jessnitz erkennen. Hier sprießen bereits die ersten Rapspflanzen.

Die Maschinen zur Aussaat kosten mehr als so mancher Oberklassewagen. Quelle: Max Hempel

Paul Kompe hat in den vergangenen Stunden aufmerksam zugehört. Immer wieder hat sich der Landwirtschaftsmeister aus dem benachbarten Muldental mit seinen Kollegen oder anderen Bauern besprochen und diskutiert. „Für uns sind solche Feldtage extrem wichtig“, sagt Kompe. „Hier kommen wir zusammen, tauschen uns aus und informieren uns über den neuesten Stand der Dinge.“ Mit Hinblick auf die vergangenen Dürrejahre sei es nur folgerichtig sich mit neuen Bewirtschaftungsmethoden auseinanderzusetzen, so Kompe. Dabei gibt er jedoch auch zu bedenken: So etwas geschieht nicht von heute auf morgen. „Wir reden hier von großen Investitionen in neue Technik. Das muss vorher genau abgewägt werden und am Ende im Betrieb vor Ort.“ Ob diese Methode mit den entsprechenden Maschinen die richtige ist, muss Kompe ausprobieren. Am besten bei einer Probefahrt auf dem heimischen Acker.

Von Max Hempel