Döbelner Bautrockner für die Sächsische Schweiz

Döbeln

40 Millionen Euro Schaden richtete eine Flutwelle an, die am 17. Juli durch den Hirschgrund in der Sächsischen Schweiz rauschte. In der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna mit ihren 1300 Einwohnern richtete die Flut rund 40 Millionen Euro Schäden an Häusern und Infrastruktur an. Der Döbelner Immobilienunternehmer und Vermieter Wolfgang Müller hatte der Gemeindeverwaltung Hilfe angeboten. Zweimal, im August 2002 und im Juni 2013 war er selbst mit vielen seiner Wohn- und Gewerbeobjekte vom Hochwasser in Döbeln betroffen. Damals schaffte er ganze Batterien von Trocknungsgeräten an, um Räume und Wände wieder trocken zu bekommen. Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna nahm das Angebot dankend an. Bauhofleiter Jens Falke kam am Donnerstag mit einem Transporter nach Döbeln um die Geräte abzuholen. Müller stellt sie für mehrere Monate kostenfrei zur Verfügung.

Auch seiner einstigen Heimatregion in Westfalen hatte er dieserart Hilfe angeboten. Im Landkreis Unna war speziell die Harthaer Partnerstadt Fröndenberg betroffen.

Die Hochwasserkatastrophe an der Ahr und in der Eifel im Westen Deutschlands und das Unwetter im Elbsandsteingebirge nimmt Wolfgang Müller zum Anlass, um auch hierzulande immer wieder beim Thema Hochwasserschutz die Finger in die Wunde zu legen. „Der nächste Bauabschnitt beim Hochwasserschutz in unserer Stadt ist nach der katastrophalen Leistung des Bundeskatastrophenamtes im Juli im Westen Deutschlands meiner Ansicht nach viel viel wichtiger geworden. Das nächste Hochwasser in Döbeln kommt so sicher wie das Amen in der Kirche und wahrscheinlich viel früher als die meisten denken. Ich kann mir die Vogel-Strauß-Haltung unserer städtischen, der Kreis- und Landesverwaltung bei diesem Thema nicht erklären“, ärgert er sich. Denn nach der praktischen Fertigstellung der verbeiterten Flutmulde kommt es nun aktuell zu einer längeren Pause beim Weiterbau der Hochwasserschutzanlagen. Die dafür eingeplanten Finanzen waren lange blockiert, weil der Haushalt der EU noch nicht beschlossen war. Bis nun der nächste Bauabschnitt entlang des Wappenhenschufers weiter geplant und ausgeschrieben ist, werden Monate vergehen. Müller hatte vergeblich gehofft und angemahnt, dass der Freistaat in Vorleistung geht, damit beim Weiterbau keine Zeitverzögerungen entstehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer