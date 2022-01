Döbelner Berufsschule bietet Infos per Telefonforum

Döbeln

Schon zum zweiten Mal verhindert Corona, dass am Beruflichen Schulzentrum in Döbeln der Tag der offenen Tür stattfinden kann. Stattdessen probieren die Pädagogen um Schulleitern Katrin Neumann am Sonnabend ein neues Format aus. Von 9 bis 12 Uhr findet ein Informationstag statt, bei dem Interessenten und ihre Eltern am Telefon zu den Ausbildungsmöglichkeiten am BSZ beraten werden. Pädagogen der verschiedenen Fachrichtungen und der Fachoberschulen, die sich an den Standorten Döbeln, Rochlitz und Mittweida befinden, kümmern sich um die Anrufenden.

In Döbeln sind etwa die Fachoberschulen Gesundheits- und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung sehr gefragt. Die Schüler können hier die Fachhochschulreife erwerben. An der Berufsfachschule Sozialwesen werden Sozialassistenten ausgebildet, die danach die Erzieherausbildung anschließen. An der Berufsfachschule für Pflegehilfe werden Krankenpflegehelferinnen und -helfer ausgebildet.

Im Rahmen der dualen Ausbildung gibt es die Berufe im Bereich Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik sowie den Fachlagerist/-in, die Fachkraft für Lagerlogistik, den Kaufmann/die Kauffrau für Büromanagement und den Einzelhandel sowie die Verkäuferin und den Verkäufer am BSZ.

Alle Infos, Links zu Videokonferenzen und Telefonnummern am Sonnabend gibt es unter http://www.bsz-dl-mw.de/ausbildung.html im Internet. Beratungen sind aber auch wochentags von 8 bis 15 Uhr unter 03431 5761-0 möglich.

Von Thomas Sparrer