Döbelner Bibliothek jetzt mit gechippten Büchern

Döbeln

Wie bei Ikea und im Rossmann an der Selbstbedienungskasse funktioniert jetzt auch die Buchausleihe und Rückgabe in der Döbelner Stadtbibliothek. Seit Dienstag ist das neue digitale Verbuchungssystem in Betrieb. Dazu wurden seit Herbst alle 57 000 Medien mit kleinen RFID-Chips versehen. Damit können die Leserinnen und Leser ihre Bücher nun zeitsparend mit ihrer Lesekarte selbst aus- und einbuchen. Den Schalter gibt es aber dennoch weiterhin. Das System spart auf alle Fälle viel Zeit für Bibliotheksmitarbeiter und Nutzer. Auch als Besucherzähler, Diebstahlschutz und als elektronischer Helfer bei Inventuren ist es nutzbar. Die frei werdende Zeit wollen Bibliotheksleiterin Kerstin Kleine und ihre Mitstreiter für all jene Angebote nutzen, für die bisher die Zeit fehlte. So startet die Bibliothek ab März wieder mit Veranstaltungen durch und will weitere Angebote entwickeln. 65 000 Euro, davon 90 Prozent als Fördergeld, hat die Stadt in die Kultureinrichtung investiert. Noch zum Paket gehört im ersten Stock ein digitaler Lernraum mit vier Arbeitsplätzen samt Laptops, Kopiertechnik, digitaler Tafel samt Kamera und Mikrofon. Besonders Schüler, Auszubildende und Studenten können hier Präsentationen und Gruppenarbeiten erarbeiten. In den nächsten Wochen soll der Raum fertig werden.

Als nächste Investition kündigte Oberbürgermeister Sven Liebhauser ein behindertengerechtes Türöffnungssystem am Bibliothekseingang an.

Die Bibliothek zählte im vergangenen Jahr 2888 angemeldete Benutzer, die bei fast 34 000 Bibliotheksbesuchen mehr als 12 000 Bücher und Medien ausliehen.

Von Thomas Sparrer