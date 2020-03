Döbelner Brückenschlag in Holz: Jetzt kommen die Eisenflechter

Döbeln

Die neue Brücke in der Schillerstraße ist am anderen Ufer in der Sörmitzer Straße angekommen. Seit Januar wurde Stück für Stück die Holzschalung über die Mulde und die Pfeiler geschoben. In den nächsten Tagen werden die Eisenflechter mit ihrer Arbeit beginnen und die Bewehrung einbringen.

Anfang April wird betoniert

Bereits Anfang April soll betoniert werden. In einem Zug werden dann an einem Tag innerhalb von etwa 15 Stunden etwa 850 Kubikmeter Beton eingebaut. Die Brückenbauer werden nun nach und nach auch auf das Gelände der Kurz-Typofol GmbH vorrücken. Ein Teil der Flächen wird für den Brückenbau und die Verkehrsanbindung der Brücke auf der Sörmitzer Uferseite benötigt.

Schillerstraße wird parallel grundhaft ausgebaut

Auf der anderen Uferseite sind bereits der AZV Döbeln-Jahnatal, die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft, die Stadtwerken und die Stadt Döbeln am Werk. Aktuell werden Abwasser-, Trinkwasser- und Elektroleitungen ausgetauscht, dann ein Trafohäuschen erneuert und zuletzt die Straße auf einer Länge von 150 Metern grundhaft ausgebaut.

Arbeiten liegen im Zeitplan

„Die Arbeiten rund um die neue Brücke Schillerstraße verlaufen planmäßig. Bis Ende des Jahres soll das gesamte Projekt fertig gestellt sein. Aus derzeitiger Sicht steht dem nichts entgegen“, war aus dem Döbelner Rathaus zu erfahren.

Das sind die technischen Daten

Die neue Brücke wird am Ende 95 Meter lang und knapp zwölf Meter breit. Zudem gehören 175 Meter Lärmschutzwände zum Projekt. 5,4 Millionen Euro wird sie kosten. 4,7 Millionen Euro trägt der Freistaat Sachsen, 750 000 Euro kommen aus dem Döbelner Stadtsäckel.

Von Thomas Sparrer