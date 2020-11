Döbelner Bürgergarten wird bis 2023 ein Park mit Zukunft

Döbeln

Im nächsten Stadtrat am 10. Dezember soll das Entwicklungskonzept für den Döbelner Bürgergarten beschlossen werden. Der Stadtentwicklungsausschuss und in der vergangenen Woche der Hauptausschuss des Stadtrates haben das Konzept bereits für gut befunden und eine Beschlussempfehlung ausgesprochen. Stimmt auch der Stadtrat zu, dann werden in den Jahren 2021/2022 und 2023 insgesamt drei Millionen Euro in die innerstädtische Parkanlage mit den beiden Teichen investiert. 2,7 Millionen Euro kommen davon aus dem Bundeshaushalt als Fördergeld (diese Zeitung berichtete). Die Stadt muss in den Haushaltplänen der nächsten drei Jahre jeweils 100 000 Euro als Eigenanteil beisteuern.

Experten arbeiten Bürgerideen ein

Das Landschaftsarchitekturbüro Frase aus Dresden hatte den Bürgergarten analysiert und mehrere Ideenrunden mit Bürgern und dem Stadtentwicklungsausschuss moderiert. Daraus war dann ein langfristig angelegtes Entwicklungskonzept erstellt worden. 20 000 Euro hatten die Stadträte dafür aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Entwicklungen im ländlichen Raum beigesteuert.

„Ursprünglich war tatsächlich gedacht, dass wir eine Planung für den Bürgergarten in der Hinterhand haben, wenn es langfristig dafür mal Fördermöglichkeiten gibt“, schildert Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Doch die Schublade, in der das Konzept für diesen TAG X lagern sollte, war noch gar nicht richtig zu, da hatte die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann ein passendes aktuell laufendes Programm gefunden. Darin konnte das Projekt Bürgergarten nun Dank der fertigen Unterlagen kurzfristig platziert werden.

Das wird bis 2023 umgesetzt

Wenn am 10. Dezember der Ratsbeschluss fällt, kann danach die detaillierte Feinplanung starten, wann was im Bürgergarten umgesetzt wird. Die Liste der Maßnahmen ist lang: Der historische Pavillon soll saniert und nutzbar gemacht werden. Die alte Freilichtbühne wird freigelegt und für Kleinkunst, Schulaufführungen oder als grünes Klassenzimmer hergerichtet. Auch Spielgeräte für Kinder sollen dort oben aufgebaut werden. Alte Sichtachsen werden ausgeschnitten, Bäume umgesetzt, andere neu gepflanzt. Um die Figur des Lautenspielers sollen Rosen gepflanzt werden. Aktuelle Wege werden ausgebaut, neue angelegt und zum Teil behindertengerecht ausgebaut. Zudem sollen beide Teiche entschlammt und ihre Zu- und Abflüsse optimiert werden.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Von Thomas Sparrer