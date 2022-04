Döbelner Bürgertheater Loge Nr.5 startet neues Musical-Projekt

Döbeln

Bereits im Jahre 2018 konnten die Laien des Bürgertheaters Loge Nummer 5 mit ihrer Musicalinszenierung des „Dracula“ erstmals auf den Bühnenbrettern des Mittelsächsischen Theaters Döbeln das Publikum begeistern. Anfang 2020 folgten vier Aufführungen des Musicals „3 Musketiere“ im ausverkauften Haus, welche unter professioneller Anleitung, mit Unterstützung des Theaters und des Fördervereins, sowie durch die Leidenschaft der Darsteller ebenfalls wieder zu einem Erfolg wurde. Leider wurde dieses Schaffen, wie so viele andere künstlerische Projekte, durch die Corona-Pandemie unterbrochen.

Herzensangelegenheiten als neues Musical

Nun haben die Mitstreiter der Loge Nummer 5 einen Verein gegründet und legten mit einem neuen Projekt nach. „Für die Weiterführung und die rechtliche Absicherung unserer engagierten Freizeittätigkeit gründeten wir im September den gemeinnützigen Verein Bürgertheater LogeNr.5. Wir wollen das bisher eher unbekannte Musical „I love you. You`re perfect. Now change“ umsetzen“, kündigen die ehrenamtlich wirkenden Akteure an. Das Musical beinhaltet eine humoristische Darstellung über die verschiedenen alltäglichen Herzensangelegenheiten im menschlichen Lebenslauf: ein szenisches Stück von der ersten Liebe bis hin zu Problemen einer Ehe und den Beschwerden des Alterns.

Mitspieler auf und hinter der Bühne gesucht

Die Unterstützung des Theaters ist wieder zugesagt und mit Stefan Brosig wurde ein Theaterpädagoge als Regisseur engagiert, der bereits Erfahrung mit anderen Laiengruppen gesammelt hat. „Wir fiebern dem Probenstart im September entgegen, würden uns aber über weitere personelle Bereicherung durch neue Mitglieder freuen. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt man ist und ob man bereits Bühnenerfahrung hat. Egal, ob auf oder hinter der Bühne, als technisch oder handwerklich begabter Mensch, als Hilfe für die Kostümbildnerin, als Regieassistenz oder auch als Fördermitglied – es gibt sehr vielseitige Möglichkeiten, sich einzubringen“, sagt Berno Ploß, der im Vorstand des neuen Vereins agiert. „Allerdings sollte man als Darsteller zuverlässig an den regelmäßigen Proben teilnehmen, welche meist am Wochenende stattfinden. In unserem Fokus steht die Freude am gemeinsamen Schaffen, die eigene Persönlichkeit zu erweitern und diese Freude weiterzugeben, und dadurch das Theater und andere Menschen mit unseren Darbietungen zu bereichern.“

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich melden bei Vorstand Berno Ploß (mail: bploss@web.de; Tel.: 01 59 01 24 50 07) oder bei Ramona Reschke (mail: ragere@t-online.de; Tel.: 0174 7101 736).

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Bernadette Kretschmer