Döbeln

Der Döbelner Treibhaus-Verein kann auch für das kommende Jahr beim Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen institutionelle Förderung in Höhe von 90000 Euro beantragen. Dazu stellte am Donnerstagabend der Stadtrat mehrheitlich die Weichen, indem er beschloss, in 2022 18000 Euro als außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Summe kann der Sitzgemeindeanteil in Höhe von inzwischen zehn Prozent abgedeckt werden, den die Stadt zahlen muss, damit der Verein die Kulturraum-Förderung erhalten kann.

Theoretisch gibt es 18000 Euro von der Stadt

Der Beschluss ist mit zehn Gegenstimmen und zwei Enthaltungen bei 26 anwesenden Räten mehrheitlich angenommen worden. Und er beinhaltet einen Kompromiss: Die Stadt wird nicht 18000 Euro zahlen, sondern nur 14500 Euro. Diesen Betrag hatte sie zuletzt als Sitzgemeindeanteil zahlen müssen, als dieser noch bei acht Prozent lag. Wäre es nach der CDU gegangen, die Anfang des Jahres einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, wäre genau dieser Betrag zur dauerhaften Finanzierung des Treibhaus-Vereins jährlich bereitgestellt worden. Dieser Antrag wurde abgelehnt, so dass nun jährlich neu verhandelt werden kann und muss.

Bürgerinitiative gibt 3500 Euro für Kofinanzierung

Dass sich die städtischen Aufwendungen nun um 3500 Euro reduzieren, liegt an einer Bürgerinitiative, die genau diese Summe zusammengetragen und ausschließlich zum Zweck der Kofinanzierung bereits auf ein Konto der Stadt überwiesen hatte. Zwar war die entsprechende inhaltliche Ergänzung in der Beschlussvorlage den Stadträten offenbar nicht fristgemäß zur Verfügung gestellt worden, was der Geschäftsordnung widerspricht und von der Fraktion jetzt – für unser Döbeln (früher AfD) gleich zu Beginn der Sitzung beanstandet wurde. Doch das Wissen um die 3500 Euro – deren Annahme der Stadtrat in der nächsten Sitzung nun noch beschließen muss – führte in den Reihen der CDU offenbar dazu, den Fraktionszwang aufzuheben.

„Vereinsarbeit entlastet die Stadt“

Fraktionschef Dr. Rudolf Lehle selbst gehörte zum „kleinen Teil der Fraktion, der es als Kompromissangebot“ ansah und deshalb mit Ja stimmte. Um Befürwortung des Antrages warb auch Sven Weißflog (Freie Wähler), der die Bitte aussprach, sich doch einfach zu enthalten, wenn man eine Zustimmung nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könne. „Denken Sie darüber nach, ob Döbeln auf diese Einrichtung verzichten kann.“ Annemarie Reiche (jetzt – für unser Döbeln/ehem. AfD) kann offenbar sehr gut auf die Arbeit des soziokulturellen Vereins verzichten, prangerte dessen Finanzierungskonzept an und warf der SPD-Fraktion übergebührliche Unterstützung vor. Fraktionschef Dirk Munzig schlug in die selbe Kerbe, nur, dass er dasselbe Verhalten der CDU-Fraktion unterstellte.

Rocco Werner (FDP) stimmte dem Antrag zu. „Es gibt offensichtlich Menschen, denen dieser Verein so wichtig ist, dass sie privates Geld investieren. Das sollten wir in unsere Betrachtungen aufnehmen.“ Dietmar Damm (Wir für Döbeln) befand die immer wiederkehrende ideologische Diskussion um den Treibhaus-Verein des Stadtrates für unwürdig. „Seine Arbeit entlastet die Stadt Döbeln. Es ist schade, dass es eine private Initiative geben muss, die Geld spendet, damit wir hier zustimmen können.“

Von Manuela Engelmann-Bunk