Döbelner Corona-Laptops bis Oktober einsatzbereit

Döbeln

Mehrere hundert Laptops und Tablets für Schüler, in deren Haushalten ihnen keine solchen Geräte zur Verfügung stehen, will die Stadt Döbeln bis Oktober anschaffen. Möglich macht dies der Digitalpakt II. Daraus bekam die Stadt Döbeln am Freitag 120 000 Euro Fördergeld überreicht. Kultusminister Christian Piwarz überbrachte diesen und einen noch viel größeren Fördermittelbescheid persönlich vorbei.

Während der Corona-Krise im Frühjahr hatte sich gezeigt, dass Schüler in sozial schwächeren Familien, aber auch in Familien mit mehreren Kindern kaum Zugang zu der Technik haben, um angemessen am digitalen Unterricht teilzunehmen. „Doch wir müssen darauf achten, dass bei der Digitalisierung alle die gleichen Bildungschancen haben“, sagt dazu der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning-Homann.

Anzeige

Herstellerkontigente sind bereits gesichert

Matthias Hundt von der Firma Sachsen Digital Consulting, welche die Stadt Döbeln beim Thema Digitalisierung an Schulen berät, hat bereits entsprechende Kontingente bei den Herstellern geordert. Nach der Auslieferung muss allerdings jedes Gerät noch mit entsprechender Sperrsoftware eingerichtet werden. „Denn Fortnite damit zu spielen oder Vatis Netflix-Serien zu gucken, ist damit nicht vorgesehen“, sagt der Experte schmunzelnd. Im Oktober sollen die Döbelner Geräte kommen. „Wir haben schon mit den Schulleitern gesprochen, um die Verteilung sehr transparent zu gestalten“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Denkbar sei auch die Geräte als Klassensätze phasenweise an die Schüler auszuleihen. Das werde alles im Detail noch geklärt.

Weitere LVZ+ Artikel

1,2 Millionen Euro für acht Döbelner Schulen

Neben dem Fördergeld für die Laptops, das bis Ende Oktober bereits abgerechnet werden muss, hatte der Kultusminister noch einen 1,2 Millionen Euro schweren Förderbescheid aus dem Digitalpakt I im Gepäck. Damit werden die acht Grund- und weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft für den digitalen Unterricht aufgerüstet.

Die Planungen sollen Dank Matthias Hundt und seinen Experten von SDC im Oktober fertig sein. Neben Glasfaseranschlüssen und W-Lan-Netzen für die Schulen werden nach individuell mit den Lehrern erarbeiteten Medienbildungskonzepten Rechner, Tablets, digitale Tafeln, Software und Lernmaterialien angeschafft.

Auch für das notwendige Vermessen der Schulen nutzt SDC ein digitales, optisches System. Das spart Zeit und Geld, das wieder für den Kauf von Technik für die Schulen eingesetzt werden kann.

Von Thomas Sparrer