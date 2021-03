Döbelner Dealer: Drogenkrimi wird intim

Döbeln/Chemnitz

Zum Schluss wurde es sehr intim. Erst im Plädoyer stellte Rechtsanwalt Christian Schößling im Amtsgericht Chemnitz diesen Beweisantrag: Sollte das Gericht seinen Mandanten zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilen, wollte der Verteidiger eine gute Bekannte des 29-Jährigen als Zeugin hören. Ihre Aussage sollte bestätigen, dass sein Mandant über Schmerzen im Schritt klagte. Dieser habe er sich mit seinem Problem anvertraut. Beweisen sollte das letztlich, dass sein Mandant eine sexuelle Beziehung zu einer Mittweidaerin – und sich dabei eine sexuell übertragbare Krankheit eingefangen hatte. Der 37-Jährigen hatte der Döbelner mehrfach Crystal verkauft. Sie bestätigte zwar die Drogengeschäfte, stritt den Sex aber ab. „Ich bin doch keine Rumreiche“, sagte sie. Auf den Angaben der Zeugin, die ihren Dealer verpfiff, fußte die Anklage gegen den 29-Jährigen.

Geständnis, aber kein 31er

Er gestand zwar in seinem Prozess, wurde aber nicht zum „31er“. Das ist ein Szenebegriff für Leute, die „Aufklärungshilfe“ für Strafmilderung leisten, sprich ihre Abnehmer und Lieferanten verraten. Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes regelt das. „Er hat nur eingeräumt, was wir ihm ohnehin nachweisen konnten“, sagte Richterin Jaqueline Neubert, Vorsitzende des Schöffengerichtes, als sie dessen Urteil begründete: Für zweimaliges Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilte es den 29-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten Haft. Zur Kundschaft gehörte ein Mann und die Mittweidaerin. 141 Gramm Crystal-Meth gelangten so in Umlauf.

Sex spielt keine Rolle

Dem intimen Beweisantrag des Verteidigers – er dürfte ihn wohl eher aus prozessstrategischen Gründen gestellt haben – ging das Gericht nicht mehr nach. „Wir können das als wahr unterstellen, aber es spielt keine Rolle, ob der Angeklagte ein sexuelles Verhältnis zur Zeugin hatte“, so die Vorsitzende.

Das Gericht wertete die neun Crystal-Verkäufe an die Mittweidaerin als eine Tat. „Wir können seine Einlassung nicht widerlegen, dass er die Frau aus einer größeren Menge belieferte, die D. oder D. zurückgelassen hatten“, sagte die Vorsitzende. Hüseyin D., der mutmaßliche Drogenpate mit Shisha-Bar in Hartha, war nach Ansicht der Polizeiermittler geflohen. Zuvor war der Sieben-Kilo-Serbe mit knapp 7000 Gramm Crystal in Dresden aufgeflogen, die wohl ursprünglich Hüseyin D. besaß. Bülent D. wiederum hatten die Behörden abgeschoben. Im Amtsgericht Chemnitz wartet aber noch ein Verfahren auf ihn.

Corona bringen Ermittlungen zum erliegen

Die Staatsanwältin sah mehrere Taten. Der Döbelner habe sich immer wieder in Leipzig bei einem Albaner mit Crystal eingedeckt und dies dann an die Mittweidaerin weiterverkauft. Für zwei Jahre und neun Monate wollte sie den Döbelner eingesperrt wissen. Die Aussage eines Kriminalhauptkommissars des Landeskriminalamtes stützt diese Theorie. Die Ermittler hatten den 29-Jährigen observiert und das Telefon abgehört. „Er schaltete sein Telefon aus, während er in der Pizzeria war, die dem Bruder des Albaners gehörte“, sagte der Beamte, als er die Fahrten des Angeklagten nach Leipzig schilderte. Corona brachte die Ermittlungen dann zum Erliegen. „Egal, ob Corona oder nicht – es ist versäumt worden, den Angeklagten mit dem Auto anzuhalten und zu kontrollieren“, sagte Richterin Neubert, weshalb dem Gericht die Beweise für die Theorie der Staatsanwaltschaft fehlten.

Ins Gefängnis musste der Angeklagte nur zurück, um seine Sachen zu holen. Richterin Neubert hob den Haftbefehl wegen fehlender Haftgründe auf. Mindestens bis das Urteil rechtskräftig wird, ist der junge Mann frei.

Von Dirk Wurzel