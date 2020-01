Döbelner Dieb bricht ein und schlägt Frau – jetzt fährt er weiter ein

Döbeln

Auch wenn sich die Kriminellen gegenseitig beklauen, ist das strafbar. Das bekam jetzt ein vielfach vorbestrafter Döbelner zu spüren. Er brach am 2. September 2018 in die Döbelner Wohnung eines polizei- und gerichtsbekannten Ex-Waldheimers ein und stahl daraus eine Spielkonsole. Rechtlich gesehen ein Wohnungseinbruchseinbruchsdiebstahl, für das der Gesetzgeber 2017 nicht nur die Strafe hochgeschraubt, sondern die Straftat auch zum Verbrechen umgemodelt hat: Mindeststrafe: Ein Jahr Haft. Einen minder schweren Fall mit milderem Strafrahmen sieht das Gesetz seitdem nicht mehr vor.

Garage für Grüne Minna

Vom Amtsgericht Chemnitz brachte der 35-Jährige ein Jahr drei Monate mit. Das dortige Schöffengericht war für den Döbelner zuständig, weil der Mann wegen anderer Geschichten in Haft saß, als die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben hatte. Das ist so geregelt, weil das Amtsgericht Chemnitz logistisch besser auf Verhandlungen mit Angeklagten eingestellt ist, die in Haft sitzen. Es gibt mehr Wartezellen, Wachtmeister und eine eigene „Garage“ für die Grüne Minna. Darin werden die inhaftierten Angeklagten ausgeladen und in der Wartezellen verfrachtet.

Darknet-Dealer das Tatmittel gestohlen?

Die Strafe in Chemnitz bekam der 35-Jährige, weil er gemeinsam mit einem Komplizen in die Wohnung eines Döbelners eingedrungen war, der ebenfalls schon das Amtsgericht beschäftigte:Er hatte Drogen im Darknet bestellt und bekam dafür ein Jahr und acht Monate Haft mit Bewährung. Bei diesem 25-Jährigen stahl der Mann einen Laptop – vermutlich den, womit die Drogengeschäfte im Internet abgewickelt wurden.

15 Mal vorbestraft

Bewährung ist für den 35-Jährigen allerdings keine Option mehr, der „Spielsucht“ als Grund für die Klauerei angab. Seit 1999 – da war er 14 Jahre als und gerade strafmündig – beschäftigt er die Justiz. Zunächst sahen die Staatsanwaltschaft nach Jugendstrafrecht dreimal von der Strafverfolgung ab, meist ging es um Diebstahl. 2001 gab es die erste jugendrichterliche Verwarnung wegen Diebstahls, 2006 die erste Haftstrafe. 15 Mal verurteilten Gerichte den 35-Jährigen bisher, überwiegend wegen Diebstahls.

Gesamtstrafe für Diebstähle und Körperverletzung

Nun bleibt er länger drin. Für drei Jahre und zwei Monate schickt das Schöffengericht den Mann nun ins Gefängnis, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Döbeln auf Nachfrage mitteilt. Das ist eine Gesamtstrafe, in der noch Strafen für weitere Delikte mit aufgehen: Wohnungseinbruchsdiebstahl beim Darknet-Dealer, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung sowie einen weiteren Diebstahl. So hatte der Angeklagte an einer Döbelner Tankstelle Elektrozigaretten gestohlen und einer jungen Frau eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel