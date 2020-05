Döbelner Dieb fährt wegen Kleinigkeiten ein

Döbeln/Chemnitz

Ein Döbelner Dieb mit Drogenproblem kann es nicht lassen. Mittlerweile kosten ihn vergleichsweise kleine Delikte die Freiheit. Jetzt hat ihn Richter Heiko Dargatz am Amtsgericht Chemnitz wegen Diebstahls in Tatmehrheit mit dem Besitz geringer Mengen Betäubungsmitteln zu vier Monaten Haft verurteilt, wie Birgit Feuring, Richterin am Amtsgericht Chemnitz und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage der DAZ mitteilt. Es ging um einen Ladendiebstahl. Zudem hatte der 30-Jährige am 18. November 2019 gegen 2 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in Döbeln 0,26 Gramm Methamphetamin, also Crystal, mit sich geführt. Die vier Monate sind eine Gesamtstrafe, in das Gericht die Strafe eines Urteils des Amtsgerichtes Döbeln (drei Monate Haft wegen Diebstahls) einbezogen hat.

Frei rum läuft der Döbelner Dieb längst nicht mehr. Beamte der JVA Zeithain lieferten ihn zu seiner Verhandlung in Chemnitz an. Zahlreiche Straftaten haben ihn in den Knast gebracht. So ging er auf Klautour im Kaufland. Mit dabei: sein damals noch sehr kleines Kind. Vier Monate Haft gab es dafür vor drei Jahren bei Richterin Christa Weik im Amtsgericht Döbeln und irgendwann wurde das Urteil rechtskräftig. Jetzt kommen mindestens noch einmal vier Monate dazu. Und dann sind da noch acht Monate wegen Körperverletzung und drei Monate wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt waren. Da der Döbelner aber in der Probezeit im Kaufland klauen ging, dürfte die Bewährung futsch sein und der Knastaufenthalt dann doch etwas länger dauern.

Im September vor drei Jahren hatte der 30-Jährige noch Glück im Gericht, dass die linke Hand Justitias nicht wusste, was die rechte tut. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels (Mindeststrafe: fünf Jahre Haft) vorbereitet und die 6. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz wollte diese verhandeln. Es betraf die Autofahrt zum Crystal-Kauf in Tschechien, die der Döbelner ohne Fahrerlaubnis absolvierte, wofür ihn später das Amtsgericht Döbeln zu den drei Monaten verurteilte. Weil Fahrt und Drogenkauf rechtlich eine Tat sind und in Deutschland nach Artikel 103 Grundgesetz niemand für eine Tat mehrfach bestraft werden darf, musste die 6. Große Strafkammer des Verfahren wegen eines Verfahrenshindernisses einstellen.

Von Dirk Wurzel