Döbelner Dienstleister räumt Mittelstandsoscar ab

Döbeln

Diese Mitarbeiter sind Feuerwehreinsätze gewohnt. Prüfen, Sortieren, Nacharbeiten ist ihr Job. Und für den fliegen die Mitarbeiter der Firma Schambeck zumeist direkt im Werk ihrer Kunden ein – als eine Art Qualitätsfeuerwehr. Jetzt ist das mittelständische Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Deutschland, Tschechien und der Slowakei mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet worden.

Breites Einzugsgebiet

Firmenchef Thomas Schambeck und sein Bruder und Firmengründer Christian Schambeck sind sichtlich stolz auf den schweren bronzenen Mittelstands-Oskar. Schambek Automotive sucht immer die Nähe zu den großen Automobilherstellern und den Zulieferern. Der Firmensitz in Oberscheiding in Niederbayern liegt ganz in der Nähe des BMW-Werkes Dingolfing. Die Döbelner Niederlassung mit aktuell 33 Mitarbeitern seit 2012 in der Eichbergstraße 2a im Gewerbegebiet Döbeln-West ansässig betreut wegen der guten Lage der Stadt von Döbeln aus die Automobilhersteller und Zulieferer in Leipzig, Plauen, Zwickau, Chemnitz oder Dresden. „Wir sind aber auch in Betrieben in der hiesigen Region ein Partner“, sagt Hannes Leonhardt vom Döbelner Q-Team.

Qualitätssicherung für namhafte Firmen

„Unsere Leistungen für die Betriebe ist ein Feuerwehrgeschäft“, erklärt Vertriebsleiter Christoph Mayer. „Wenn in der Lieferkette im Wareneingang oder vor dem Warenausgang fehlerhafte Werkstücke gefunden werden, dann rücken die Qualitätsspezialisten von Schambeck an. Sie prüfen, sortieren die fehlerhaften Teile aus, arbeiten sie nach. Firmen wie BMW, Rolls Royce und vor allem Automobilzulieferer, Betriebe der Metallindustrie, der Elektronik und der Medizintechnik nutzen die flexiblen Dienstleistungen der Firma und ihrer Döbelner Niederlassung für ihre Qualitätssicherung.

Hannes Leonhardt, Leiter des Q-Teams in Döbeln mit Firmenchef Thomas Schambeck, Mitarbeiterin Annett Müller und Vertriebsleiter Christoph Mayer (v.l.). Quelle: Thomas Sparrer

In der Werkhalle am Döbelner Standort können zudem die Arbeiten auch ausgelagert stattfinden. Schambeck bietet zudem seinen Kunden Consultingdienstleistungen an, leiht Interimsmanager bis hin zum Werks- oder Produktionsleiter und QM-Spezialisten an die Betriebe aus.

Seit 2014 immer wieder für Preis vorgeschlagen

Seit 2014 wird das Unternehmen mit Hauptsitz im Landkreis Straubing-Bogen immer wieder für den „Großen Preis des Mittelstandes“ vorgeschlagen, den die in Leipzig ansässige Oskar-Patzelt-Stiftung in diesem Jahr zum 25. Mal vergeben hat. „2016 waren wir schon mal unter den Finalisten. 2019 hat es nun mit dem ersten Preis geklappt“, strahlt Firmenlenker Thomas Schambeck. Bundesweit waren 5399 Unternehmen nominiert. 758 schafften es auf die Juryliste. Allesamt sind das Unternehmen, die mit starken Werten, klarer Strategie und hoher Flexibilität ihren Kurs steuern, die sich um die Menschen kümmern, dadurch den sozialen Frieden bewahren und täglich heimatliche Regionen und Wirtschaftskreisläufe stabilisieren. Die Schambeck-Gruppe hat es geschafft, sich einen Namen als Qualitätsdienstleister in der Planung und Sicherung zu machen. Nach der Auftragserteilung dauerst es maximal 90 Minuten, bis ein Mitarbeiter beim Kunden vor Ort am Einsatz ist. Und weil auch Schambeck als Dienstleister der Automobilzulieferer unter der seit 2 Jahren andauernden Diesel-Krise leidet, akquiriert die Firma neue Kunden in den Bereichen Medizinprodukte, Pharmaindustrie, Bekleidung, Spielwaren, Kunststoff und Verpackungslösungen, um nicht allein von diesem Industriezweig abhängig zu sein.

Von Thomas Sparrer