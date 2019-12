Döbeln

In Döbeln bleibt das Eis nun länger liegen, als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte die Eisarena schon am Sonntag, den 15. Dezember, ihre Pforten schließen. Wie die Stadtwerke nun mitteilen, kann aufgrund guter Nachfrage nun noch eine Woche länger über das Eis gekurvt werden.

Letzter Tag, um noch mal die Kufen zum Glühen zu bringen, ist nun also Sonntag, der 22. Dezember. Geplant ist an diesem Tag ein großes Abschlussfeuerwerk für 19 Uhr. Am Samstag davor (21. Dezember) ist zudem die großes Eiskostümshow angesetzt. Mitmachen können verkleidungswütige Kinder von 6 bis 16 Jahren. Los geht es ab 14 Uhr und um 18.30 Uhr sollen die besten Verkleidungen prämiert werden. Für jeden Teilnehmenden lassen die Stadtwerk zudem eine kleine Geschenktüte springen.

Mit der Eisarena in der Verlängerung sind an allen geöffneten Vormittag wieder Termine für Schulklassen aus der Region frei geworden. Nach vorheriger Anmeldung müssen Klassen für Schlittschuh-Ausleihe und die Zeit auf dem Eis nichts bezahlen.

Das ist noch auf der Eisbahn los Donnerstag 19.30 Uhr: Revanche im Eishockeyderby der Stadtwerke Eisfüchse gegen Mastener Icetigers. Freitag, 15 Uhr: Eisdisco für Kinder / ab 19 Uhr Eisdisco für Erwachsene Samstag, 19 Uhr: Finale im Eisstockschießen - 16 Teams kämpfen um den Pokal der AOK-PLUS Sonntag, 16 Uhr: Eislaufshow des Nachwuchses des Chemnitzer Eislauf-Clubs e. V.

Von T.S./ap