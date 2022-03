Döbelner Explosionshaus wird für Gutachter komplett geräumt

Döbeln

Nach der schweren Explosion vom 3. Januar in der Schillerstraße 33 in Döbeln steht das Mehrfamilienhaus mit seinen acht Wohnungen vor der Restberäumung. Sieben Wohnungen in dem Haus waren zum Zeitpunkt der Explosion vermietet. Bis auf den Mieter der Erdgeschosswohnung, der die Explosion mutmaßlich herbeigeführt hat und in Untersuchungshaft sitzt, sind alle anderen Hausbewohner zwischenzeitlich in neue Wohnungen umgezogen. Das Haus ist somit nahezu leer. Die Hofflächen wurden zwischenzeitlich von Scherben und Trümmern befreit und zu Bruch gegangene Fenster in der Nachbarschaft erneuert.

Für Schäden vom Keller bis unters Dach hat die Explosion am 3. Januar am Wohnhaus in der Schillerstraße gesorgt. Quelle: Sven Bartsch

Von der Versicherung wurde ein Sachverständigenbüro hinzugezogen. Der Gutachter hielt es aber für erforderlich, die Schäden noch einmal im Detail zu sichten, wenn alle Wohnungen leer sind. Wahrscheinlich hat die Explosion nicht nur an Dach und Treppenhaus schwere Schäden verursacht, sondern auch in den Wohnungen Wände und Fußböden verschoben.

Jetzt liegt Baustrom im Gebäude, werden Gas- und Stromzähler demontiert und Stellgenehmigungen für Container eingeholt. Auch sollen schnellstmöglich alle Voraussetzungen für ein schlussendliches Gutachten zum genauen Schadensstand geschaffen werden. Bis Ende April soll alles soweit sein, dass die Gutachter für eine abschließende Entscheidung zur Schadenshöhe und zu Wiederaufbau oder Sanierung ins Haus können. Erst danach ist für eine Regelung zwischen Versicherung und Hauseigentümer einer fundierte Faktenlage da.

Hauseigentümer Wolfgang Müller ist mit der Arbeit seines Teams sehr zufrieden und bedankt sich zudem bei allen am 3. Januar am Einsatz beteiligten Organisationen wie Feuerwehr, THW, DRK, Johannitern, dem Ersthelfer vom Fahrdienst Jacob sowie den Handwerkern und seiner Versicherung für die professionelle Hilfe.

Das Haus im Gründerzeitviertel soll auf alle Fälle schnellstmöglich und bestmöglich wieder hergerichtet werden.

Von Thomas Sparrer