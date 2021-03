Döbelner FDP legt Forderungskatalog zur Innenstadtbelebung vor

Döbeln

Im jüngsten Stadtrat hatte sich Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser mit einer Bitte an alle Stadträte gewandt: Vorschläge seien gefragt, wie die durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohten Händler und Gewerbetreibenden der Stadt konkret unterstützt werden könnten. Die Stadt selbst hat bereits zwei Ideen vorgelegt, im morgigen Stadtrat soll der entsprechende Beschluss dazu gefasst werden.

Regelungen treffen, die Nachteile ausgleichen

Einen umfangreichen Forderungs- und Ideenkatalog hat die FDP zusammengestellt. „Besondere Ereignisse bedürfen besonderer Maßnahmen“, heißt es in der Sammlung, in der die Gedanken über die Vorschläge der Stadt hinausgehen. Es brauche jetzt dringend kreative neue Wege, um Regelungen und Verordnungen zu treffen, die Risiken und Nachteile für Döbelns Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen mildern können. Das Vorhaben der Stadt, sich an der Gutscheinaktion des Stadtwerberings zu beteiligen (DAZ berichtete) begrüße man ausdrücklich. Auch den im FDP-Schreiben formulierten Vorschlag, auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühr für die Außenbewirtschaftung zu verzichten, hat die Stadt bereits auf der Vorhabenliste, will dies von den Stadträten beschließen lassen. Die FDP macht darüber hinaus den Vorschlag, beispielsweise diese Sondererlaubnis bis auf maximal die doppelte Grundfläche auszuweiten, um Gaststätten die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände zu ermöglichen. Diese Flächenausweitung sollte außerdem analog für verfügbare Flächen von Warenauslagen oder Werbeaufstellern von Einzelhändlern und Dienstleistern gelten, die ihre Steuern an die Stadt entrichten und Einwohner vor Ort und aus dem Umland beschäftigen.

Gewerbetreibende persönlich kontaktieren

Auch mit Härtefallregelungen hat sich die FDP beschäftigt. Das Stadtoberhaupt solle sich aktiv dafür einsetzen, dass es in Corona verursachten Härtefällen Zahlungsaufschub bzw. Stundung geben könnte bei örtlichen Versorgungsträgern wie den Stadtwerken, OEWA oder auch Abwasserzweckverband. Und man fordert die Stadt auf zu prüfen, ob eventuell auf Steuervorauszahlungen und Steuernachzahlungen an die Stadt vorerst verzichtet werden könnte.

Die Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu prüfen wird genauso gefordert wie die Organisation kleiner Events unter Einbeziehung der Händler und Gastronomen oder auch von der Verwaltung initiierte Aktionen. Besonders wichtig sei es auch, diejenigen Gewerbetreibenden persönlich zu kontaktieren und ihnen individuelle Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, die besonders unter der Pandemie gelitten haben.

Wirtschaftsförderung laufe gut

„Ziel muss es sein, Ideen zusammen umzusetzen, um positive Signale gegen den zum Teil spürbaren Pessimismus in unserer Stadt zu senden und diesen damit zu beenden“, sagt Rocco Werner, Fraktionsvorsitzender der FDP/Freie Wähler im Döbelner Stadtrat. Der hat morgen Abend auch über einen weiteren Vorschlag der Fraktion zu befinden, der im Zusammenhang steht mit der wirtschaftlichen Zukunft der Stadt: die Schaffung einer Planstelle Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner für Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Existenzgründer, Freiberufler in allen Belangen der Wirtschaft und als Partner für Unternehmen und Betriebe als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Kommune.

Dieses Ansinnen sei nachvollziehbar, erklärt OBM Liebhauser. Momentan liege die Wirtschaftsförderung in seinem Aufgabenbereich, sei aber dennoch eine Gemeinschaftsaufgabe in der Verwaltung. Mit den entsprechenden Dezernaten arbeite man intensiv zusammen. „Ich meine, es läuft gut“, so Liebhauser. Eine eigene Planstelle würde die Stadt 50 000 Euro kosten, und das sei in Zeiten finanzieller Engpässe schwer darstellbar. Doch vielleicht ließe sich ja eine Kompromisslösung finden, so das Stadtoberhaupt mit Blick auf das geplante Projekt Citymanager, das über ein neues Förderprogramm finanziert werden soll.

Von Manuela Engelmann-Bunk