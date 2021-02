Döbelner FDP liefert Steilvorlage für Waldheimer CDU

Waldheim/Döbeln

Eine Steilvorlage für die Waldheimer CDU lieferte die Döbelner FDP mit diesem Vorschlag: Döbeln braucht einen aktiven Wirtschaftsförderer. „1. Zeitnahe Schaffung einer Planstelle im Rathaus für die regionale Wirtschaftsförderung; 2. Aktive Maßnahmen der Stadt Döbeln zur Verbesserung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen und 3. Eröffnung eines Büros für die Anliegen der Betriebe, Unternehmer und Selbstständigen in Döbeln – also ein Amt für Wirtschaftsförderung“, lauten die Forderungen der Freidemokraten in der Muldestadt.

Im Zschopautal war es dagegen die CDU, die im Stadtratswahlkampf 2019 eine feste Stelle mit dem Arbeitsschwerpunkt Wirtschaftsförderung im Waldheimer Rathaus forderte. Die FDP wollte grundsätzlich auch einen Wirtschaftsförderer, sah diesen aber eher beim Gewerbeverein angesiedelt. „Wir waren erstaunt, dass der Vorschlag von der FDP Döbeln kam und nicht von der FDP Waldheim“, sagt Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat. Er mahnte an, dass sich auch Waldheim Gedanken machen sollte über das Thema Wirtschaftsförderung.

Offen ist noch, wo Stelle angesiedelt sein wird

„Wir haben uns mit der FDP Döbeln verständigt über deren Antrag. Zudem haben wir erste Schritte unternommen, was den Verfügungsfond Gründerzeit angeht“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er hat den Döbelner Vorschlag auch so begriffen, dass die Stelle des Innenstadtkoordinators über den Stadtwerbering laufen soll. In Waldheim zeichnet sich dagegen ab, ein Teil des Geldes für die Stelle des Wirtschaftsförderers aus dem Verfügungsfond zu nehmen. Offen ist laut Steffen Ernst aber noch, wo die Stelle letztlich angesiedelt sein soll, ob bei der Stadt oder beim Gewerbeverein. Er dankt aber Ricardo Baldauf schon jetzt dafür, dass er sich konstruktiv in den Prozess einbringt, Vorschläge unterbreitet und auch die Machbarkeit im Blick hat. Mancher unter den Waldheimer Stadträten sieht das Thema Wirtschaftsförderung angesichts der Corona-Krise deutlich pessimistischer. „Es geht jetzt um Rettung“, sagt André Langner (FDP) zum Thema Wirtschaft in Waldheim.

Und was hat es mit dem Verfügungsfond auf sich? Waldheim will Eigentümer, Gewerbetreibende, Bürger und Institutionen stärker am Prozess der Stadtentwicklung beteiligen. Deshalb richtet es den aus Fördergeld gespeisten Verfügungsfonds ein, der sowohl investive als auch nichtinvestive Projekte fördert. Ein lokales Gremium soll dabei entscheiden, wie das Geld eingesetzt wird. Es besteht laut Stadtratsbeschluss vom Dezember neben Bürgermeister und Fachbereichsleitern der Verwaltung unter anderem aus den Vorständen dreier Vereine (Gewerbe, Verschönerung, Heimat).

Von Dirk Wurzel