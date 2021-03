Döbelner Feuerwehr rückt zu Schwelbrand in Dachgeschoss-Wohnung aus

Döbeln

Wegen eines Schwelbrandes in der Küche einer Dachgeschosswohnung rückten am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, die Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Ludwig-Jahn-Straße in Döbeln aus. Zeugen hatten bemerkt, wie Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses kam. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war es in der Küche der Wohnung zum Schwelbrand gekommen, den die Feuerwehrleute schnell löschen konnten. Die 58-jährige Mieterin hatte den Rettungskräften die Wohnungstür selbstständig geöffnet und kam im Anschluss vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand offenbar nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer fahrlässigen Brandentstehung ausgegangen.

Von daz