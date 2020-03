Döbelner Feuerwehr schenkt Rehen die Freiheit

Döbeln

Zwei Rehe befreite die Döbelner Feuerwehr am Mittwochnachmittag aus einer misslichen Lage. Der Bock und die Rieke waren durch den Metallzaun eines Garagenhofes geschlüpft. Vorderläufe, Kopf und Körper passten hindurch. Hintern und Hinterläufe blieben im Zaun stecken. Die Döbelner Feuerwehr rückten mit einem Löschgruppenfahrzeug und vier Mann Besatzung an. Mit einem Spreizwerkzeug wurden die Metallstreben aufgeweitet, so dass die Rehe übers Feld in die Freiheit fliehen konnten. „Es war ein schönes Bild, wie die beiden Rehe davon rannten. Auch das ist Feuerwehr“, sagt Einsatzleiter Andreas Riedel nach der Tierrettung sichtlich zufrieden.

Von Thomas Sparrer