Döbelner Firma baut für Roßweiner Bussi Bär um

Roßwein

Bevor Roßweins Kindertagesstätte Bussi Bär Anfang September umziehen kann, muss im Interims-Objekt noch einiges passieren. Weil die Villa in der Gersdorfer Straße nicht nur brandschutztechnisch saniert wird, sondern auch einen Anbau bekommt, muss die Einrichtung komplett leer gezogen werden und für ein Jahr an einem anderen Ort unterkommen. Das ist das frühere Haus A in der Döbelner Straße 58. In dem ehemaligen Flüchtlingsheim, das seit seinem Verkauf vor vier Jahren leer und inzwischen für mehrere Millionen zum Verkauf steht, bekommt die Kita eine komplette Etage. Um die Betriebserlaubnis als Kindereinrichtung zu erhalten, muss die Stadt noch verschiedene Umbauarbeiten vornehmen lassen, damit die Räume den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen. So müssen beispielsweise Fußböden erneuert werden, die Sanitäranlagen kindgerecht umgebaut, Elektrik und Brandmeldeanlagen sowie die Heizung überarbeitet werden.

Weil es sich um Baumeisterarbeiten – also Bauarbeiten aller Art – handelt und die Zeit drängt – bis zum Umzug gehen nicht mal mehr zwei Monate ins Land –, hat die Stadt die Arbeiten beschränkt ausgeschrieben. Drei Firmen waren zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden, jetzt konnte man sich im Stadtrat für das wirtschaftlichste und damit für die Firma DAM GmbH Döbeln entscheiden. Bauamtsleiter Dirk Mehler hofft, dass mit den Arbeiten spätestens Ende Juli begonnen werden kann, um den Gesamt-Zeitplan des Projektes nicht in Gefahr zu bringen.

Bis Juni 2022 muss der Um- und Ausbau der Villa in der Gersdorfer Straße abgeschlossen sein. Das schreibt die Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes vor. Doch eben diese ist ein Geschenk für die Stadt, die nicht nur mehr Kita- und Krippenplätze benötigt, sondern auch in Sachen Brandschutzbestimmungen für ihre Kindereinrichtung unter Zugzwang stand. Mit 80 Prozent fördert der Bund (1,7 Millionen), zehn Prozent kommen vom Landkreis (170 000). 254 000 Euro muss die Stadt als Eigenmittel zum Gesamtvolumen der Maßnahme von rund 2,1 Millionen Euro beisteuern.

Weil während der Sommerpause des Stadtrates unter anderem Planungsleistungen für die Ertüchtigung der Kita Bussi Bär vergeben werden müssen, ist der Bürgermeister ermächtigt worden, über diese Aufträge ohne den Rat zu entscheiden.

Von Manuela Engelmann-Bunk