Döbelner Flüchtlingsladen gehen die Lebensmittel aus

Döbeln

30 bis 40 Menschen aus der Ukraine kommen pro Tag in den Ankommensladen der Stadt Döbeln in der Fronstraße 20. Mitten in der Döbelner Fußgängerzone kümmern sich hier Ehrenamtliche von montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr um die geflüchteten Frauen, Kinder und Senioren, die aus der Ukraine in Döbeln ankommen. „Wir hatten erst am Wochenende dank vieler Geldspenden ganz groß eingekauft. Doch die Regale mit den Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs leeren sich zunehmend“, schildert René Schlosser, der sich mit seiner Frau Maren und weiteren Ehrenamtlichen um die Geflüchteten kümmert. Mit den gespendeten Lebensmitteln und Bedarfsartikeln geht es darum, die Zeit zwischen dem Ankommen der Geflüchteten und der Auszahlung eines ersten Geldbetrages durch die Ausländerbehörde zu überbrücken. Viele der Ankommenden konnten nicht viel mehr mitnehmen als eine Handtasche und die Sachen, die sie auf dem Leibe tragen.

Gebraucht werden: Kekse, Milch, Cornflakes, Süßigkeiten, Mehl, Zucker, haltbares Brot, suare Gurken, löslicher Kaffee, Brühtee, Toilettenpapier, Hygieneartikel. Kleidung ist im Laden im Moment genug da.

Ein Lager für Möbel und größere Haushaltsgeräte wird von der Stadt Döbeln neben dem Innenstadtladen für Kleidung und Lebensmittel in der Staupitzturnhalle bereitgestellt. Dort werden nach vorheriger Absprache auch Möbelspenden angenommen.

Bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt zogen am Freitag erste ukrainische Flüchtlinge in eine von der WGF bereitgestellte Wohnung ein. Es handelt sich um eine fünfköpfige Familie, die eine Wohnung in der Straße der Jugend bezog. Diese wurde zuvor mit Hilfe einer großen Spendenaktion innerhalb der Genossenschaft eingerichtet.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer