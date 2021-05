Döbelner Freibad und Schwimmhalle öffnen über den Sommer parallel

Döbeln

Die Wasserflächen im Döbelner Freibad leuchten blau und sind glasklar. Eigentlich sollte das Gesundheitsamt am Mittwoch Proben nehmen. Wenn alles klappt, die Inzidenzwerte passen und das Hygiene-Konzept aufgehen, will das Döbelner Freibad am 1. Juni öffnen. Doch der Probentermin wurde kurzfristig vom Gesundheitsamt abgesagt. Stadtwerkechef Gunnar Fehnle und Badleiter Toni Bunzel sind dennoch zuversichtlich, dass die Freibadsaison in wenigen Wochen starten kann. Dafür haben einige der Badmitarbeiter das Bad schon mal flott gemacht. „Wie es mit dem Hygiene-Konzept funktionieren kann, haben wir in der vergangenen Saison schon bewiesen. Dieses Jahr kommt erleichternd hinzu, dass viele unserer älteren Schwimmer nun auch schon geimpft sind“, sagt Gunnar Fehnle. Das Badpersonal ist eingeteilt, wird auf Abstände auf der Liegewiese achten. Überall sind die Abstandsstreifen schon aufgeklebt. An der Kasse wird wieder ein Zähler installiert, um die Besucherzahl zu begrenzen. Und nicht zuletzt gibt es direkt vor dem Bad auf dem Edeka-Parkplatz ein Testzentrum für tagesaktuelle Corona-Tests. Die 15 Mitarbeiter des Stadtbades, die größtenteils seit Oktober in Kurzarbeit sind, scharren mit den Füßen und freuen sich, wieder arbeiten zu können. Auf sie kommt einiges zu.

Parallelbetrieb drinnen und draußen

Denn das Stadtbad wird in diesem Sommer parallel zum Freibadbetrieb auch die Schwimmhalle für Schwimmkurse offen halten. „Das wird ein Kraftakt. Aber es ist uns wichtig, dass wir den enormen Rückstau bei den Schwimmlernkursen abbauen“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Bis zu zwei Jahre Wartezeit mussten Eltern in Kauf nehmen, wenn sie ihr Vorschulkind für einen der Schwimmkurse des Stadtbades angemeldet haben. Die monatelange Schließung der Schwimmhalle wegen Corona verschärfte auch durch den Wegfall des Schulschwimmens die Situation weiter. „Mit dem Doppelbetrieb über den Sommer wollen wir das auflösen. Denn Schwimmenlernen ist kein Spaß sondern lebenswichtig. Es darf nicht sein, dass es Dritt- und Viertklässler gibt, die noch nicht schwimmen können“, sagt der Stadtwerkechef. Vier bis fünf Schwimmlernkurse will das Stadtbad über den Sommer mindestens anbieten. Auch wer sein Kind noch nicht angemeldet hat, kann sich noch im Stadtbad melden. Ziel ist es, bis September den Rückstau so abzuarbeiten, dass dann wieder die reguläre Altersgruppe der Vorschulkinder ab fünf Jahre für die neuen Kurse ab Herbst angemeldet werden kann. Dafür ziehen alle Badmitarbeiter mit. Ex-Badleiter Lutz Liebmann sagte zu, selbst mit am Beckenrand zu stehen. Ebenso haben bei Bedarf Wasserwacht und Schwimmverein Unterstützung zugesagt.

Grundschulen bieten Schwimmunterricht in den Ferien an

Auch die Grundschulen der Region werden im Sommer die Döbelner Schwimmhalle zum Nachholen des versäumten Schwimmunterrichts nutzen können. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling hat schon mal 55 Schulkinder aus seiner Gemeinde gemeldet, die in den ersten beiden Ferienwochen Seepferdchen- oder Fortgeschrittenenkurse mit ihren Lehrern absolvieren. Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze hat seine Schulen abgefragt. Hier ist die 5. und 6. Ferienwoche avisiert. An den sechs Döbelner Grundschulen und der Evangelischen Grundschule Technitz läuft die Abfrage noch bis nächste Woche. Hier ist die 4. und 5. Ferienwoche vorgesehen. „Wir werden das in den nächsten Tagen alles in ein gängiges Kurskonzept gießen und ausgestalten“, kündigt Badleiter Toni Bunzel an. Die Halle wird über den Sommer nur für Schulen und Kurse genutzt.

Stadtbad als Daseinsfürsorge

40000 bis 50000 Euro kostet das aktuell geschlossene Stadtbad die Döbelner Stadtwerke als Betreiber im Monat. Das Bad ist zwar ohnehin immer ein Zuschussgeschäft. Doch jetzt fehlen die kompletten Einnahmen. „Alles, was geht haben wir über die Schließzeit heruntergedreht. Doch ein Grundbetrieb muss immer sein. Die Pumpen müssen laufen. Ohne Heizen im Hallenbad drohen zudem Schimmel und Bauschäden. So kostet auch ein geschlossenes Bad viel Geld“, sagt Stadtwerke Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Im Normalfall deckeln die Stadtwerke über einen wirtschaftlichen Querverbund aus ihrem Gewinn Verluste von knapp unter einer Million Euro pro Jahr im Stadtbad. Das Tochter-Unternehmen der Stadt Döbeln betreibt das als Daseinsfürsorge für die Region. In diesem Jahr wird der Fehlbetrag bei etwa 1,4 Millionen Euro liegen.

Von Thomas Sparrer