Döbelner Frühlingswanderung steigt am Sonnabend

Döbeln

Am Sonnabend wird gewandert! Ausnahmsweise nicht im Frühjahr, sondern im Oktober laden die Organisatoren vom ESV Lok Döbeln zu ihrer diesjährigen Frühlingswanderung ein, die in Richtung Waldheim und Kriebstein führt. Der späte Termin ist Corona geschuldet. Ansonsten haben die Teilnehmer kaum mit Einschränkungen zu rechnen. Es gibt acht Strecken, auf die sowohl vom Großbauchlitzer Lok-Stadion aus gestartet werden kann, als auch vom Stadt- und Museumshaus in Waldheim. Der Verkauf der Startkarten und die Ausgabe der Urkunden finden im Freien statt. Wer den Shuttleservice zum Startpunkt in Waldheim nutzen möchte, muss im Bus eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Und wegen einer eventuellen Kontakt-Nachverfolgung muss jeder Teilnehme auf der Startkarte seinen Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse angeben. Und wer unterwegs an den traditionellen Verpflegungspunkten etwas trinken möchte, muss dafür ein eigenes Gefäß mitbringen.

Start und Strecken:

6.30 bis 11 Uhr, Stadion Großbauchlitz (Alexanderstraße) – Strecken 8, 17, 27, 34, und 50 Kilometer

7.30 bis 11 Uhr, Waldheim Niedermarkt 8, Stadt- und Museumshaus – Strecken 19, 21 und 36 Kilometer

Ziel: bis 18.30 Uhr in Döbeln, Lok-Stadion, und bis 16.30 Uhr in Waldheim, Stadt- und Museumshaus

Service: Kostenlose Pendelbusse fahren von 7 Uhr bis 10.30 Uhr zwischen Döbeln und Waldheim

Startgebühr: Erwachsen 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 0,50 Euro

Von Manuela Engelmann-Bunk