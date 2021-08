Döbelner Genossenschaft investiert in hochwertigere, größere Wohnungen

Döbeln

In drei Wochen soll es losgehen. Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt packt die „lange Unnaer Straße“ an. So heißt der lange Wohnblock am Eingang des Wohngebietes Döbeln-Ost II mit seinen 17 Aufgängen. In den Aufgängen 73 und 72 soll es nun losgehen. Zunächst wird von Außen trockengelegt. Im Inneren wird entkernt und werden aus zehn Wohnungen pro Aufgang sieben Wohnungen mit neuen modernen Grundrissen. „Geplant sind für großzügige Drei-Raumwohnungen, zwei Zweiraumwohnungen als Maisonette-Wohnungen über zwei Etagen und im Obergeschoss eine große 120-Quadratmeter-Wohnung über die ganze Etage“, beschreibt Sven Viehrig, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft. Der Clou dabei ist, dass jeder Aufgang auch einen Fahrstuhl bekommt, der vom Keller bis in jede Etage fährt und nicht etwa auf halber Treppe endet. Zudem bekommt jede Wohnung einen Balkon und wird jedes neu gemachte Haus mit Nahwärme von den Stadtwerken versorgt. Bis zum Frühjahr sollen die Arbeiten in den beiden mittlerweile fast leer gezogenen Aufgängen andauern. Allen Bewohnern hatte die Genossenschaft in ihrem Bestand eine neue gleichwertige Wohnung und Unterstützung beim Umzug angeboten.

Im kommenden Jahr solle es mit den nächsten beiden Aufgängen in der Unnaer Straße 71/70 weitergehen. Schritt für Schritt will sich die WGF dann die 17 Aufgänge bis zur Nummer 56 vorarbeiten. Etwa eine Million Euro kostet das Projekt pro Aufgang.

Ebenfalls im Herbst sollen im Wohngebiet Döbeln-Ost I die Außenarbeiten an der Käthe-Kollwitz-Straße 1,3 und 5 beginnen. Hier werden zunächst das Haus Trocken gelegt, die Straße verbreitert und der Bau von Pkw-Stellplätzen vorbereitet. In dem Wohnblock zwischen ehemaliger WGF-Verwaltung und Begegnungsstätte sollen dann im nächsten Jahr ebenfalls Wohnungen in neuen Zuschnitten entstehen. Bisher gibt es in den einzelnen Aufgängen je drei Zweiraumwohnungen pro Etage. Daraus werden pro Etage je zwei Dreiraumwohnungen mit Balkon. Auch dort werden wieder Aufzüge eingebaut. Aus bisher 36 werden dann 24 Wohnungen in dem Wohnblock.

„Wir spüren aktuell am Markt einen größeren Bedarf an etwas gehobeneren Wohnungen mit großzügigeren Küchen und Bädern mit Dusche und Wanne. Für Kleinstwohnungen und vor allem Einraumwohnungen gibt es dagegen derzeit wenig bis keine Nachfrage“, sagt Vorstandschef Tino Hütter. Klar stellt er aber zugleich, dass die Genossenschaft ihrem Credo treu bleiben wird und für alle Bevölkerungsgruppen und jeden Geldbeutel bezahlbaren Wohnraum anbieten wird.

Gebaut wird aktuell größtenteils mit Eigenkapital der Genossenschaft. Denn die steht mit einer Eigenkapitalquote von 54 Prozent aktuell sehr gut. Gerade erst wurde der Vertreterversammlung der Genossenschaftsmitglieder die Bilanz 2020 vorgelegt. Diese weist reichlich eine Million Euro Jahresergebnis aus. Das sind 347 000 Euro mehr als im vorigen Jahr. Mit dem Gewinn können de laufenden Instandhaltungen und kleinere Investitionen im bestand aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Allein 140 bis 150 Wohnungen werden jedes Jahr für neue Mitglieder oder interne Umzüge renoviert und modernisiert.

Die Genossenschaft besitzt in Döbeln, Hartha und Ostrau rund 1900 Wohnungen. Der Altersdurchschnitt der Genossenschaftsmitglieder ist im Vorjahr wieder ganz leicht auf 63,6 Jahre angestiegen. Wegen der geplanten Investitionen und dem Leerziehen dieser Aufgänge stieg auch der Leerstand, in dem Fall umbaubedingt, auf 6,6 Prozent.

Ab Herbst starten bei der WGF auch wieder Veranstaltungen, wie das WGF-Spezial. Auf Wunsch der Mieter gibt es in diesem Jahr statt dem Sommerfest ein Herbstfest Ende September. Der WGF-Weihnachtsmarkt ist am 27. November geplant.

Von Thomas Sparrer