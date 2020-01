Döbelner Genossenschaft macht drei Millionen Euro locker

Döbeln

Handwerksleistungen im Umfang von rund drei Millionen Euro wird die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln 2020 vergeben. Das gaben die beiden Vorstände Tino Hütter und Sven Viehrig am Dienstag bei der Vorstellung ihres Investitionsplanes für 2020 bekannt.

1,5 Millionen Euro investiert die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in diesem Jahr in drei größere Projekte. Weitere 1,5 Millionen Euro steckt Döbelns zweitgrößter Vermieter 2020 in Instandhaltungen und kleinere Aufwertungen des Wohnungsbestandes.

Alte Verwaltung wird wieder Wohnhaus

Größtes Projekt 2020 ist der aus dem letzten Jahr verschobene Umbau der früheren Geschäftsstelle an der Blumenstraße 71. Das Verwaltungsgebäude wird wieder zu einem Wohnhaus umgebaut. Die Wohnungsgrundrisse werden auf jeder Etage unterschiedlich sein. Mit den größeren Wohnungen möchte die WGF vor allem Familien ansprechen. Drei Dreiraum-Wohnungen mit einer Fläche von jeweils rund 70 Quadratmetern sollen im Erdgeschoss und der zweiten Etage hergerichtet werden. Dank Treppenlift sollen die Wohnungen im Erdgeschoss zudem rollstuhlgeeignet sein. Eine 140 Quadratmeter große Riesenwohnung entsteht im ersten Stock. In der zweiten Etage kommt noch eine Maisonette-Wohnung mit 120 Quadratmetern hinzu. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon, die größeren Wohnungen sogar zwei. Aktuelle werden die Bauaufträge vergeben Bis Jahresende soll der Umbau fertig sein.

Komplexmodernisierung an der Blumenstraße

Für je etwa 200.000 Euro werden ab dem Frühjahr die beiden Wohnhäuser in der Blumenstraße 53 und 55 saniert. Trockenlegung, Wärmedämmung, Anbau von Balkonen, neue Hauseingangstüren und Briefkastenanlagen und bei einem der beiden Häuser eine Neueindeckung des Daches sind geplant.

Ansonsten stehen etwa 140 Wohnungsmodernisierungen im Zusammenhang mit Aus- und Neueinzügen auf der Liste. 109 Neuvermietungen und 30 Umzüge im Bestand gab es im Vorjahr bei der WGF. In dieser Größenordnung wird auch 2020 gerechnet.

Leerstand leicht angestiegen

Aktuell besitzt die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln, Hartha und Ostrau 1.879 Wohnungen. Die Leerstandsquote ist 2019 um 0,5 Prozent auf 5,38 Prozent angestiegen. Die Genossenschaft liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Wohnungsgenossenschaften (in Sachsen (10,75 Prozent).

In den geplanten Instandhaltungskosten sind 2020 auch wieder Badumbauten von Wanne auf Dusche, die Erneuerung von Innentüren, Heizungserneuerungen, Müllplatzgestaltungen und die Sanierung von Leitungssträngen geplant. Die Liste der Badsanierungen reicht dabei schon bis ins Jahr 2021.

Fahrstühle für Döbeln-Ost II

Für das Wohngebiet Döbeln-Ost II will die WGF in diesem Jahr ein Projekt erarbeiten, wie durch Fahrstuhlanbauten die vierten und fünften Etagen wieder attraktiver gemacht werden können. 2021 könnten solche Fahrstuhlanbauten dann umgesetzt werden.

Von Thomas Sparrer