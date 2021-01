Döbelner Gerätehaus bekommt endlich Einbruchschutz

Döbeln

Die Stadt stellt knapp 27 000 Euro außerplanmäßig aus ihren liquiden Mitteln zur Verfügung. Finanziert wird damit eine kombinierte Brand- und Einbruchmeldeanlage für das Döbelner Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße.

Gerätehaus bislang ungesichert

Beides existiert nämlich noch nicht. Das Feuerwehrgerätehaus ist quasi ungesichert. Da es in der Vergangenheit vermehrt Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser gegeben hat, bei denen teure Ausrüstungsgegenstände wie Kettensägen oder Schneid- und Spreizgeräte von den Fahrzeugen entwendet und im Nachgang sogar zu weiteren Einbrüchen genutzt wurden, will die Stadt Döbeln vorbauen und eine Einbruchmeldeanlage im Feuerwehrgerätehaus installieren. Und zwar in Kombination mit einer Brandmeldeanlage. Im Feuerwehrgerätehaus befinden sich viele elektrische Geräte, die ein relativ hohes Brandrisiko darstellen. In der Vergangenheit war es im Feuerwehrgerätehaus schon zu einem Entstehungsbrand gekommen. Beide Systeme in Kombination sind in der Ausführung preiswerter als zwei einzelne Anlagen.

Mittel sind im Haushaltplan eingestellt

Eigentlich sollte der Einbau bereits im vergangenen Jahr erfolgen, konnte aber aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Jetzt soll ein Vorgriff auf den Haushalt 2021 erfolgen. Die Deckung der außerplanmäßigen investiven Auszahlung erfolgt aus liquiden Mitteln der Stadt. Das Vorhaben ist im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 mit einem Gesamtvolumen von 40 000 EUR enthalten. Der Vorgriff auf die finanziellen Mittel ist erforderlich, da die Ausschreibung bereits im Jahr 2020 erfolgte und die Bindefrist Ende Januar 2021 endet.

Acht Firmen sind im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung zu einer Angebotsabgabe aufgefordert worden, vier haben Angebote eingereicht. Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro IBH Döbeln GmbH gibt es eine geprüfte Angebotsspanne von dem günstigsten Anbieter in Höhe von 26 983,29 EUR und dem teuersten in Höhe von 42 976,12 EUR. Der Hauptausschuss erteilte dem günstigsten Anbieter, der Firma Beyer & Lohs GmbH aus Frankenberg den Auftrag in Höhe von 26 983,29 EUR.

Von Manuela Engelmann-Bunk