Döbelner Großprojekt für Eisenbahnwerk in Bergamo

Döbeln

22 Sattelschlepper setzen sich ab kommender Woche bei Rasoma in Döbeln in Bewegung. An Bord haben die Laster ein gemeinsames Großprojekt der NSH-Gruppe, zu der die Rasoma-Werkzeugmaschinen GmbH seit Herbst 2016 gehört.

Eisenbahnräder mit bis zu 1,1 Tonnen Gewicht

„Es handelt sich um ein Bearbeitungszentrum für Eisenbahnräder. Dafür steuern wir die komplette Automatisierungstechnik sowie Mechanik und Software bei, die wir bei uns in Döbeln entwickelt haben“, sagt Rasoma-Geschäftsführer Marcus Kamm voller Stolz.

Anzeige

Eineinhalb Jahre Planung und Herstellung stecken in dem 25 bis 30 Millionen Euro schweren Maschinenbau-Projekt. Etwa 3,5 Millionen Euro davon macht der Anteil der Döbelner Rasoma aus, die sozusagen für das Hirn der Anlage sorgt. Die Bearbeitungsmaschinen für die Räder kommen aus dem Chemnitzer Werk der NSH-Gruppe, die Walzmaschinen aus Erkelenz. Die Automatisierung wurde früher nach außen vergeben. Doch seit Rasoma 2016 zur NSH-Gruppe gehört, übernehmen die Döbelner diesen Part. Die Anlage steht aktuell noch in der größten Werkhalle bei Rasoma in Döbeln-Großbauchlitz. Allein das Flächenportal nimmt eine Fläche von 60 mal zwölf Metern ein. Allein acht Maschinen zur Bearbeitung der Eisenbahnräder stehen unter den drei Portalkränen. Ein riesiger Roboter bestückt die Maschinen mit den Rohlingen. „Die haben Durchmesser zwischen 600 und 1360 Millimeter und wiegen zwischen 400 Kilogramm und 1100 Kilogramm“, sagt Robert Wallrabe. Er ist Projektleiter bei Rasoma und sorgte gemeinsam mit den Softwareingenieuren dafür, dass alle Maschinen automatisch zusammenspielen.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Geschäftsführer Marcus Kamm, Projektleiter Robert Wallrabe und sein Team von Rasoma liefern jetzt ein riesiges Bearbeitungszentrum für Eisenbahnräder nach Bergamo in Italien. Das Hirn der Anlage kommt aus Döbeln.

Inbetriebnahme vor Ort in Italien

Ab Donnerstag wird alles zerlegt. In der Nähe von Bergamo in Italien wird die Anlage in einer riesigen Werkhalle von den Rasoma- und NSH-Mitarbeitern aufgebaut und von den Software-Ingenieuren über eingerichtet. Ende November soll die riesige Anlage im Mehrschichtsystem arbeiten und aller acht Minuten ein fertiges Eisenbahnrad liefern. Ein Kettenförderer liefert Teile in eine zweite Werkhalle, in der Prüfmaschinen die Eisenbahnräder mit Ultraschall, Magnet- und Röntgentechnik auf Qualität und Sicherheit überprüfen. 80 000 Räder im Jahr wird die Anlage in Italien liefern. Für Rasoma ist es die dritte Beteiligung an einer solchen Anlage. Vor zwei Jahren ging die erste in die Ukraine, im letzten Jahr die zweite nach Russland. „Die Neufertigung von Eisenbahnrädern ist ein interessanter Markt. Allein in Russland werden jedes Jahr 600 000 neue Eisenbahnräder gebraucht“, weißt Rasoma-Chef Marcus Kamm.

Weitere Maschinen für Mexiko , China und Russland

Es sind für weitere solcher Maschinen noch Angebote in Mexiko, China und Russland draußen, die vielleicht demnächst zu weiteren Aufträgen werden. Auch aus Italien könnte ein Folgeauftrag für eine Fertigungsanlage für Radachsen und -sätze kommen. Im Moment sind die 100 Rasoma-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nachdem Corona-Lockdown mit dem Stillstand der Automobilwerke wurden georderte Maschinen erst verspätet abgerufen und werden Investitionen nur zögerlich getätigt. „Wir sind verhalten optimistisch, dass es jetzt wieder anzieht“, sagt Marcus Kamm. Zudem hofft er, dass der rückläufige Maschinenbedarf aus der Autoindustrie mittelfristig durch solche Projekte ausgeglichen werden kann.

Kommentar: Zukunftsmärkte auf Schienen Die Übernahme der Mehrheitsanteile von Rasoma durch die Unternehmensgruppe Niles Simmons Hegenscheidt (NSH) vor vier Jahren trägt nun offenbar Früchte. Die Döbelner Maschinenbauer sind somit in eine globale Liga aufgestiegen, denn NSH gehört zu den 30 größten Werkzeugmaschinenherstellern der Welt. Maschinen in alle Welt hat Rasoma auch davor schon geliefert. Doch innerhalb der Gruppe sind nunmehr andere Projekte in ganz anderen Dimensionen möglich. Das Bearbeitungszentrum für Eisenbahnräder, für das die Döbelner das Feintuning und das KnowHow der Automatisierungstechnik liefern, zeigt aber auch, wie sich der Maschinenbau neue Märkte neben der Automobilzulieferindustrie sucht. Denn beim Umstieg auf Elektromobilität wird es in den Autos der Zukunft weniger aufwendige mechanische Komponenten geben. Somit wird es auch weniger Maschinenbau-Aufträge aus diesem Bereich geben. Dass Rasoma nun parallel Bearbeitungszentren für Eisenbahnräder fertigt, zeigt dass es für deutsche Ingenieurskunst auch außerhalb der Autoindustrie sicherlich genügend Spielwiesen geben kann, die auch in Zukunft Beschäftigung in Döbeln sichern. Döbelner Großprojekt für Bergamo E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer