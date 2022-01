Döbelner Großvermieter investiert: Balkone, Aufzüge, neue Grundrisse

Döbeln

Rund 1,7 Millionen Euro hat Döbelns zweitgrößter Wohnungsanbieter im vergangenen Jahr für Instandhaltungsmaßnahmen aufgewendet. Wesentlich weniger – nämlich etwa eine halbe Million Euro – wurde investiert. Dabei war mehr geplant. Doch sowohl beim Sanierungsvorhaben Unnaer Straße als auch in der Käthe-Kollwitz-Straße grätschten Lieferengpässe, mangelnde Firmen-Kapazitäten und Krankheit dazwischen. Im neuen Jahr soll das nun aufgeholt werden.

Leitungen müssen verlegt werden

Zumindest teilweise. Etwa 1,8 Millionen Euro stehen für das Projekt Unnaer Straße bereit. Zwei oder sogar drei Eingänge sollten bereits 2021 saniert werden, der Bauantrag war für die Hausnummern 70 bis 73, also vier Eingänge gestellt. Doch es gab auch Klärungsbedarf der die vor dem Gebäude verlaufenden Leitungen betrifft. Die Stromleitung ist bereits verlegt worden, beim Gas ist das noch erforderlich, so dass noch kein Aufzugsfundament erstellt werden konnte. Aktuell laufen die Arbeiten an der Nummer 73. Am Mittwoch ist die Fassade aufgeschnitten worden – Vorbereitung für den Anbau des Außenfahrstuhls, der für jedes Haus geplant ist und in jeder Etage halten wird. Die Entkernung des fast nahezu leergezogenen Hauses – nur ein Mieter hatte nicht ausziehen wollen – ist soweit erledigt. „Wenn die Rohbaufirma in der Nummer 73 fertig ist, zieht sie weiter in die 72“, erklärt WGF-Vorstand Sven Viehrig. Die beiden Häuser werden also nicht parallel, sondern nacheinander in Angriff genommen. Wenn alles gut gehe, könne man im Juni vielleicht mit der Fertigstellung des ersten Eingangs rechnen.

Aus Zweiraum wird Dreiraum

Ebenfalls für 2021 auf der Investitionsliste standen die Eingänge 1, 3 und 5 in der Käthe-Kollwitz-Straße. Auch dieses Vorhaben hat sich ins neue Jahr verschoben. Rund 3 Millionen Euro fließen nun in diesem Jahr in die Komplettsanierung der Wohnblöcke. Die Ausschreibung für Trockenlegung und Außenanlagen ist bereits raus. Ende März, Anfang April soll der Startschuss für den Innenausbau fallen. Einen konkreten Zeitplan für die Fertigstellung gäbe es zwar nicht, doch Ende des Jahres sei anvisiert. „Es gibt dort eben richtig viel zu bauen und wir müssen sehen, wie es um die Verfügbarkeit der Firmen steht“, sagt Tino Hütter, kaufmännischer Vorstand der WGF. Richtig viel zu bauen heißt: Es werden maßgeblich Grundrisse verändert. Aus den aktuell 36 Zweiraum-Wohnungen werden 24 Dreiraum-Wohnungen mit einer Wohnfläche von durchschnittlich 75 Quadratmetern. Jeder Eingang bekommt einen Fahrstuhl, alle Wohnungen werden barrierefrei erreichbar sein. Die Fenster werden getauscht, Balkone angebaut. Und eine moderne Heizungsanlage wird eingebaut, mit der alle Wohneinheiten versorgt werden.

Neue Balkone für den schönsten Ausblick

Rund 150 Wohnungen über den gesamten WGF-Bestand in Döbeln, Hartha und Ostrau sind im vergangenen Jahr nach Auszügen modernisiert und wieder vermietet worden. Insgesamt 4100 Handwerkeraufträge sind dabei abgearbeitet worden, davon knapp die Hälfte mit eigenen Handwerkern. Die größte Einzelmaßnahme mit knapp 150000 Euro ist die Sanierung von 70 Balkonen in der Westfälischen Straße 28 bis 34 in Döbeln. „Das wurde Zeit. Wir haben dort mit fortschreitender Betonkorrosion zu tun gehabt“, erklärt Tino Hütter. Über Jahre sei es ein Wunsch der Mieter gewesen, die Balkone zu sanieren. Dem sei man jetzt nachgekommen – immerhin ist es im Bestand der Wohnblock mit der schönsten Aussicht. Momentan werden die neuen Loggia-Geländer aus Glas angebracht, bis Ende Januar soll das geschafft sein. Abschließend bekommen die Balkone noch einen einheitlichen Farbanstrich verpasst.

Neue Messtechnik für alle Mieter

Ebenfalls noch umgesetzt wird die Ausrüstung der Zähler für Heizung, Kalt- und Warmwasser mit fernauslesbarer Funktechnik. Zum neuen Jahr hat die WGF auch aus diesem Grund ihren Messdienstleister gewechselt. Ein kleiner Teil der Wohnungen ist bereits mit entsprechender Technik ausgerüstet, so dass der Mieter keine Mitarbeiter mehr zum Ablesen in seine Wohnung lassen muss. „Das hat zur Folge, dass die Betriebskosten in dem Bereich zunächst sinken werden“, sagt Tino Hütter. Doch das ist nur vorübergehend. Langfristig muss generell mit Kostensteigerungen gerechnet werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk