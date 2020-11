Döbelner Grundschüler müssen in Quarantäne

Region Döbeln/Roßwein

Wegen eines positiv getesteten Schülers mussten am Donnerstag die Eltern einer ersten Klasse der Döbelner Kunzemannschule ihre Kinder aus der Schule abholen. Das bestätigte Schulleiterin Birgit Frainge auf Anfrage. Die Kinder müssen bis zum 27. November in Quarantäne bleiben. Am Freitagvormittag werden die betroffenen Schüler der Klasse im Gesundheitsamt in Mittweida auf das Corona-Virus getestet. Die beiden vierten Klassen der Schule sind nach einem Corona-Fall von vorletzter Woche noch bis Montag in Quarantäne. Erst vergangene Woche war die benachbarte Kita Kleeblatt nach einer Corona-Zwangspause wieder in Betrieb gegangen. Sie ist diesmal nicht betroffen, weil das positiv getestete Kind zuvor nicht im Hort war.

Warten auf Ergebnis von 50 Test im Roßweiner Pflegeheim

Im Roßweiner Pflegeheim ist bereits am Freitag vergangener Woche eine weitere Mitarbeiterin, diesmal allerdings aus dem Wohnbereich 1 und nicht aus dem bisher betroffenen Wohnbereich 3 mit PCR-Test positiv getestet worden. Daraufhin sind in der Einrichtung 35 Schnelltests durchgeführt worden, die alle negativ blieben. Wie Diakonie-Geschäftsführer Thomas Richter mitteilt, sind durch das Gesundheitsamt am Dienstag 50 Tests in den Wohnbereichen 1 und 2 durchgeführt worden, für die ein Ergebnis noch aussteht. Eine Bewohnerin ist am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden, ansonsten gäbe es keine weiteren Bewohner mit Symptomen. Der Betrieb im Pflegeheim laufe dank engagierter Mitarbeiter gut. Inzwischen ist ein Laptop angeschafft worden, um die Kommunikation mit den Angehörigen zu optimieren. Denn bis zur Vorlage der Ergebnisse bleibt das haus geschlossen.

2272 Personen in Quarantäne

Der Landkreis meldete am Donnerstag an die Landesuntersuchungsanstalt 120 neue Fälle. Damit gingen seit März 2901 positive Befunde beim Gesundheitsamt ein. Diese verteilen sich auf den Altkreis Mittweida mit 999, den Altkreis Döbeln mit 399 und den Altkreis Freiberg mit 1503 Fällen. Damit hat sich die Zahl der Gesamtfälle innerhalb von zwei Wochen etwa verdoppelt. Derzeit werden 95 Personen in Mittelsachsen stationär behandelt, acht Personen davon beatmet. 2272 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Rechnerisch genesen sind rund 1350 Personen. Die Inzidenz der gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner beträgt laut Sächsischem Sozialministerium 218,3.

Von Thomas Sparrer und Manuela Engelmann-Bunk