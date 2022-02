Döbelner Gymnasiasten an der Wahlurne: Das gab es zu entscheiden 

Döbeln

In der Frühstückspause der Fünftklässler am Lessing-Gymnasium hieß es am Mittwochmorgen geduldig anstehen. Und auch die Sechstklässler nahmen nach der Schlange beim Mittagessen nochmaliges Anstehen im Obergeschoss der Körnerplatzschule in Kauf. Dort war am Mittwoch ein Wahllokal mit Wahlvorstand, Wahlurnen und Wahlkabinen eingerichtet worden. Die Schüler hatten mit ihrer Stimme darüber zu entscheiden, wie 1500 Euro ausgegeben werden sollen.

Deine Idee, deine Schule

„Deine Idee, deine Schule“ heißt das Projekt zur Demokratieförderung, das durch die Sächsische Jugendstiftung am Lessing-Gymnasium finanziert wird. 4500 Euro gibt es über drei Jahre zu verteilen. Die Schüler durften Projektideen einreichen und ganz demokratisch entscheiden, wofür das Geld verwendet wird. Im vergangenen Schuljahr gewann ein Trinkbrunnen für die Außenstelle am Körnerplatz die Wahl, an der alle fast 800 Schüler beteiligt waren.

Im Jahr zwei des Projektes geht es nun um 1500 Euro, über welche die Fünft- und Sechstklässler an ihrer Außenstelle entscheiden dürfen. Die 1500 Euro im nächsten Jahr sollen dann am Hauptgebäude eingesetzt werden.

Damit alles Hand und Fuß hat, gab es ein festes Prozedere. Die Schüler der 5. bis 11. Klassen bildeten eine zehnköpfige Steuergruppe. In den fünften und sechsten Klassen wurde das Projekt vorgestellt und klassenweise wurden Ideen gesammelt. Drei Prämissen mussten diese erfüllen: Sie sollten allen Schülern zugute kommen, in den finanziellen Rahmen passen und nicht in den Schulalltag, wie etwa in Pausenzeiten, eingreifen. Die Steuergruppe wählte dann Anhand der Kriterien gemeinsam mit Schulleiter Michael Höhme, Julia Franke von der Sächsischen Jugendstiftung und Schulsozialarbeiterin Susann Gasse die Ideen für den Wahlzettel aus.

Vier Vorschläge auf dem Wahlzettel

Auf diesem Wahlzettel standen am Mittwoch: eine überdachte Sitzgelegenheit für den Pausenhof, eine dritte Tischtennisplatte für den Schulhof (die beiden vorhandenen reichen aktuell nicht aus), eine Kombination aus Fußballtor und Basketballkorb und eine Kombination aus Tischen und Stühlen für den Unterricht im Freien. Ein fünfter Vorschlag fiel bei der Steuergruppe durch. Es ging um eine Spielkiste für den Pausenhof. An diese war die Bedingung geknüpft, dass sich einige Schüler als Verantwortliche finden, welche die Spielekiste betreuen. Auf einer zugehörigen Namensliste trugen sich nicht genug Betreuer ein.

Erik Holumbirek (12) wählte den Vorschlag seiner Klasse. Mehr verrät er mit Hinweis auf das Wahlgeheimnis aber nicht. Quelle: Thomas Sparrer

„Ich habe den Vorschlag meiner Klasse gewählt. Mehr verrate ich aber nicht. Ist doch Wahlgeheimnis“, sagt Schüler Erik Holumbirek (12) nach der Wahl. Auch seine Mitschüler hatten Freude am Wahlprozedere. Zudem gab es im Wahllokal zum Wahlzettel auch ein Tütchen Gummibärchen. Für die hatten die Schulsozialarbeiterin und die größeren Schülerräte in der Steuergruppe gesorgt. Am Donnerstag wird nun die Wahl ausgezählt. Welches Projekt gewonnen hat, erfahren die Schüler am Freitag. Nach den Winterferien werden Anbieter gesucht und Angebote eingeholt. Ziel ist es, den Siegervorschlag bis Schuljahresende umzusetzen.

