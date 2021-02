Döbelner Händler: Bestellen und Abholen ersetzt noch keine Ladenöffnung

Region Döbeln

Ab Montag dürfen auch Sachsens Händler endlich das System Click&Collect (Klicken und Abholen) ihren Kunden anbieten. Und auch die im November angekündigten Überbrückungshilfen können seit Mittwochabend endlich beantragt werden. Doch wie gehen Einzelhändler der Region Döbeln nun mit der neuen Möglichkeit um? Die DAZ hörte sich um.

Bürgermeister schrieben Brief an Kretschmer

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser und die Bürgermeister der Region hatten sich für das in anderen Bundesländern längst möglich Bestell- und Abholsystem über den Sächsischen Städte- und Gemeindetag stark gemacht und an Ministerpräsident Micheal Kretschmer einen Brief geschrieben. „Es war den einheimischen Einzelhändlern schwer vermittelbar, dass Sachsen das einzige Bundesland war, wo Click&Collect nicht erlaubt war. Auch, dass die Handelsriesen im Lebensmittelhandel breite Sortimente verkaufen dürfen, während die kleinen Händler mit oft noch bessern Hygienekonzepten schließen müssen“, so Liebhauser. Im Brief drängten die Bürgermeister der Region darauf, zeitnah den Fachhandel wieder zuzulassen.

Whatsapp-Gruppe und nummerierte Waren im Schaufenster

Sylvia Haynert von Phönix Moden in Döbeln wird das Click&Collect-System auf ihre Weise nutzen. „Wir haben für unsere Geschäft bisher keinen Webshop, denn unsere Philosophie ist, dass die Kundinnen unsere Mode anfassen und probieren sollen“, sagt die Inhaberin. Doch über Instagram und Facebook sowie eine eigene Whatsapp-Gruppe hat das Geschäft engen Kontakt zu vielen Stammkunden, verschickt Bilder neuester Modeangebote und kann nun auch Termine zum Abholen machen. Dann kann zuhause in Ruhe anprobiert werden. Zudem soll das Schaufenster entsprechend gestaltet werden, damit Waren die telefonisch bestellt und abgeholt werden können.

Die Waren in seinem Schaufenster wird Michael Pietsch vom Uhren- und Schmuckgeschäft am Niedermarkt in Döbeln nummerieren. „Wenn Kunden einen Wunsch haben, einfach Anrufen und wir finden eine Lösung“, sagt er. Doch er zweifelt daran, das Click&Collect jetzt die Rettung ist und den Aufwand für die Programmierung der Webshops rechtfertigen kann. Michael Pietsch betreibt für sein Geschäft zwei Webshops, speziell für von ihm individuell gefertigten Schmuck und individualisierte Uhren. Was ihn ärgert ist, dass jetzt noch immer von Novemberhilfen geredet wird. „Die Verteilung des Geldes dauere so ewig und sei so aufwendig, weil der Staat erstmal grundsätzlich allen misstraut und deshalb wochenlang ein missbrauchsicheres Prozedere entwickeln muss. Das ärgert mich.“

Für Unternehmerlohn gibt es keine Hilfen

Auch Grit Neumann, Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges, ärgert sich, dass die Hilfen jetzt erst beantragt werden können. Das gehe nur über die Steuerberater und sei aufwendig. Was viele nicht wissen, ist, dass dabei nur die fixen Kosten des Unternehmen zu 90 Prozent bezahlt werden können. Woher der Selbstständige seinen Unternehmerlohn nimmt oder seine Krankenkassenbeiträge bezahlt ist nicht Bestandteil. Viele sind so auf die Unterstützung ihrer Partner angewiesen.

„Vorher bestellen, dann abholen – damit haben wir schon seit dem letzten Frühjahr Erfahrung. Der Abholservice ist nur für einen kleinen Teil des Sortiments realistisch umsetzbar“, sagt Torsten Hamann, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Mittelsachsen e.G. „Im eher umsatzschwachen Winter funktioniert das pragmatisch, im Frühjahr dann nicht mehr. Hinter dem Konzept steht ja, dass jeder Kunde einzeln, in einem vorgegebenen Zeitfenster kommt, da er das Geschäft nicht betreten darf.

Baumark-Abholung auch für Privatkunden

„An Gewerbetreibende gaben die RHG-Märkte in der Region wir ohnehin schon auf Bestellung Waren ab. „Da gab es schon hin und wieder Diskussionen, warum nicht auch an Privat. Mit der Regelung ab Montag wird das legitimiert“, so Torsten Hamann. Es funktioniere allerdings nur, wenn jemand genau weiß, was er benötigt. Das mag bei Handwerkern zutreffen, der private Baumarktbesucher benötigt nicht selten Beratung. Und wir haben auch nicht alle Artikel im Online-Shop. Ich bin dafür, dass man die Kundschaft unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen bald wieder ins Geschäft hinein lässt.“

Keine großen Erwartungen

„Für kleinere Händler ist das Click und Collect wahrscheinlich eher uninteressant.“, sagt Mike Isendahl, der in Leisnig einen Schlüsseldienst und ein Geschäft für Sicherheitstechnik betreibt. „Die Online-Shops laufen bei denen, die welche haben. Notfälle mit dem Schlüsseldienst decken wir ohnehin ab. Und in der Kleinstadt ist das so: Wer dringend etwas braucht, hat auch bis jetzt schon angerufen. Bei uns warten die Leute darauf, dass das Geschäft wieder aufmacht. Die Leute wollen hier her kommen. Mir ist jetzt der Leim für die Schuhreparaturen eingetrocknet, das hat nicht funktioniert. Click und Collect den Händlern vielleicht einen Teil des normalen Umsatzes wiederbringen. Ich schätze, über 20 Prozent geht das nicht hinaus. Wirtschaftlich wird das keinen retten.“

Von T.S./diw/sro