Döbelner Händler legen Finger wieder in die Wunde

„Auf Veränderungen zu hoffen ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.“ Grit Neumann wird nicht müde, diesen Spruch zu zitieren. Die Friseurmeisterin und Chefin des Döbelner Stadtwerberings versucht sich selbst diese Wahrheit immer vor Augen zu halten. Und weist nicht nur in den eigenen Reihen immer wieder darauf hin, sondern auch in der Stadtverwaltung. Ein Rundgang jüngst durch die Döbelner Innenstadt, bei dem Vertreter des Stadtwerberings gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung vor allem Ober- und Niedermarkt unter die Lupe genommen haben, sollte erneut Anstoß sein, an bestimmten Zuständen etwas zu ändern. Und zwar ohne großen Aufwand, aber mit möglicherweise deutlicher Wirkung. Gewünscht wird: Flexibilität im Umgang mit Situationen.

Neben dem wuchernden Unkraut, das an allen Ecken und Enden von Ober- und Niedermarkt sprießt und für einen unschönen Gesamteindruck sorgt, gab es weitere drei Themen, mit denen Grit Neumann, Gesine Nöbel und Wolfgang Müller vom Stadtwerbering Oberbürgermeister Sven Liebhauser, Ordnungsamtschef Jürgen Müller und Baudezernent Thomas Hannß konfrontierten.

Dass der zentrale Biergarten auf dem Obermarkt trostlos vor sich hinvegetiert, ist eines. „Wäre es denn nicht möglich, den Platz im Wechsel verschiedenen Gastronomen zur Verfügung zu stellen und damit wieder ein kleines Angebot für die Leute in der Stadt zu schaffen?“ Möglichkeiten gäbe es doch viele, meint Grit Neumann, von Federweiser im Herbst bis hin zu Glühweinausschank im Winter. Unkompliziert sollte man es halten, einfach mal machen.

Unter diesem Stichwort lässt sich auch die Idee für den Wochenmarkt auf dem Niedermarkt zusammenfassen. Für den wünschen sich die Stadtwerbering-Vertreter eine neue Anordnung. „Unser Vorschlag ist eine Wagenburg, also die Stände Rücken an Rücken in der Mitte zusammenstellen, damit die umliegenden Geschäfte auch eine Chance haben, wahrgenommen zu werden.“ Das Argument der Stadt, dass die die Pferdebahn dann nicht mehr fahren könne, lässt Grit Neumann nicht gelten. „So oft ist das nicht und das kann man doch individuell abstimmen.“ Weiterhin wäre es gut, wenn auch der Obermarkt wieder einbezogen würde, so wie es Corona bedingt zuletzt gehandhabt wurde. „Das ist gut angekommen und hat für Belebung dieses schönen großen Platzes gesorgt.“

Ebenfalls zur Belebung der Innenstadt beitragen könnte nach Meinung vieler Händler das Angebot von noch mehr Kurzzeitparkplätzen. „Wir haben nochmal angeregt, wenigstens solange der Biergarten auf dem Obermarkt nicht bespielt wird, dort acht bis zehn solcher Plätze zu schaffen. Das geht ohne großen Aufwand und es wäre ein gutes Signal.“ Die immer wiederkehrenden Argumente, dass es mit dem Parkhaus oder dem Steigerhausplatz genügend Parkplätze für Innenstadtbesucher gäbe, kann Grit Neumann nachvollziehen. Aber sie weiß aus eigener Erfahrung: „Die Leute wollen nicht auf dem Steigerhausplatz parken. Und sie haben auch die Abzocke in der Innenstadt satt.“ Einfach den großen Parkplatz hinter dem Rathaus für potenzielle Kunden der Innenstadt-Gewerbetreibenden zu öffnen, habe man auch beim OBM angeregt. Bislang ohne Erfolg.

Von Manuela Engelmann-Bunk