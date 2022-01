Döbelner Händler schreiben offenen Brief an Liebhauser

Döbeln

Seit zwei Jahren hat Corona und die damit verbundenen Einschränkungen den Einzelhandel in der Innenstadt im Würgegriff. Der Stadtwerberings Döbeln versucht, sich für die gemeinsamen Interessen der Händlerschaft, Gewerbetreibenden und Selbstständigen in der Stadt einzusetzen. Erst im Dezember schrieb Vereinschefin Grit Neumann an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, um eine Rückkehr zur 3G-Regelung im Handel einzufordern. Eine Reaktion bekam sie nicht, Nun wendet sie sich in einem offenen Brief an den Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser.

„Wir haben konkrete Diskussionsangebote in Richtung der Entscheidungsträger gesandt. Im Zuge der sich jetzt abzeichnenden Lage, müssen wir leider resümieren: Viele unserer Versuche über offene Briefe oder Diskussionsangebote ins konkrete Gespräch zu kommen, sind gescheitert. Unsere dringliche Bitte lautet daher: Der Oberbürgermeister der Stadt Döbeln möge zeitnah eine öffentliche Diskussion (digital) zu diesem Thema organisieren und moderieren.“ Ziel dieser Diskussion sollte es sein, die Öffentlichkeit und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und über ganz konkrete Vorschläge und Möglichkeiten für Döbeln zu diskutieren. Vorbild könnte zum Beispiel die Initiative des sächsischen Ministerpräsidenten sein, der im Rahmen von Livestreams genau diese Diskussionsplattform geschaffen hat. „Dazu sollten gezielt Händler, Gewerbetreibende, Gastronomen, Selbstständige, Unternehmer, Rechtsanwälte, Apotheker, Banken und natürlich auch soziale und sportlich orientierte Einrichtungen an einen Tisch geholt werden“, regt Grit Neumann an. Daraus soll ein Forderungspapier der Stadt an die politischen Entscheidungsträger im Land entstehen.

Oberbürgermeister Liebhauser zeigte sich gesprächsbereit. Die Pandemie sei eine Herausforderung für alle und man müsse zusammenstehen, um sie zu meistern. Auch er habe sich bereits mehrfach in diesen Fragen an Bund und Land gewandt und stehe selbstverständlich für Gespräche zur Verfügung.

Von Thomas Sparrer