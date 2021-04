Döbelner Jäger unterstützen junge Naturschützer im Töpelwinkel

Döbeln

Das Waldklassenzimmer am Pfaffenberg haben jetzt die Waldameisen übernommen. Nach 18 Jahren muss die zum Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel gehörende Institution jetzt im nahen Wald eine Ecke weiter ziehen. Denn die Tiere geben ihren zurückeroberten Lebensraum nicht wieder her. Für Carin Lau vom Trägerverein ist das aber gerade das kleinste Problem. Vielmehr geht es aktuell darum, die Einrichtung und ihre zahlreichen Angebote über die schwierige Zeit des Corona-Lockdowns zu bringen. Im vergangenen Jahr ist das über den Sommer und Herbst bis zum Lockdown im Dezember noch recht gut gelungen. Der Trägerverein nutzte die Zeit seither für Renovierungen. Die Übernachtungszimmer, der Speiseraum, die Flure wurden gemalert. Jetzt wartet alles darauf, dass wieder Leben in die Räume und auf das weitläufige Gelände kommt.

Bis Jahresende kam Carin Lau noch mit eigenen Mitteln über die Runden. Zwischenzeitlich wurde Kurzarbeit für das Team angemeldet und kommt über das Landratsamt eine finanzielle Unterstützung, die aber mit abrechenbaren Projekten im Naturschutz untersetzt werden muss. „Wir scharren mit den Füßen, damit loszulegen“, sagt Carin Lau.

1000 Euro spendiert der Jagdverband Döbeln dem Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel mit Vereinschefin Carin Lau (l.). Die Jäger um Rainer Goldammer, Sascha Markus mit Hündin Jara und Ralf Boitz-Hempel sind Partner des Zentrums. Quelle: Sven Bartsch

Jagdverband unterstützt Junge Naturwächter

Unterstützung kommt auch vom Jagdverband Döbeln. Vorsitzender Sascha Markus und seine Vorstandskollegen Rainer Goldammer und Ralf Boitz-Hempel übergaben am Montagvormittag einen 1000-Euro-Scheck an den Verein. Denn die Jäger sind seit Jahren enger Partner des Natur- und Freizeitzentrums. 2003 wurde das Waldklassenzimmer gemeinsam initiiert. Seitdem nutzen Kindergartengruppen, Schulklassen bis hin zu den Sozialassistenten und Erziehern im ersten Ausbildungsjahr des Berufsschulzentrums Döbeln das Angebot zum Lernen in der Natur. Für die Jäger um Sascha Markus ist das aktive Nachwuchsgewinnung für den Naturschutz und für die Hege und Pflege von Wald, Wild und Natur. Deshalb ist der Jagdverband Döbeln auch eingebunden in die praktische Ausbildung der Jungen Naturwächter, die im und um das Natur- Freizeitzentrum angeboten wird und die sich großer Beliebtheit erfreut. Die jungen Naturwächter haben im Herbst im Waldklassenzimmer die Tafeln neu gestrichen. Ein neuer Naturwächterkurs war gerade gestartet. Nun warten die 14 Kinder aus der dritten und vierten Klasse, die 18 Kinder im Aufbaukurs aus dritten bis fünften Klassen sowie weitere 18 Kinder und Jugendliche in extra gebildeten weiteren Praxisangeboten der Naturwächter, dass es endlich weitergeht.

Naturschutz geht nur draußen und nicht online

Carin Lau versucht die Kinder und Jugendlichen über den Lockdown bei der Stange zu halten. Über den Winter verschickte sie Rätselaufgaben zum Naturschutz online an die Naturwächter. „Doch sobald es Wetter und Corona-Lage zu lassen, geht es wieder raus in die Natur. Naturschutz muss man draußen erleben. Das geht nicht online“ ist sie mit den Jägern einig.

Zudem hofft sie, dass in diesem Schuljahr doch noch Klassenausflüge, vielleicht sogar Klassenfahrten möglich sind. Denn auch davon lebt das Natur- und Freizeitzentrum. Gerade hat sie die Ferienlagertermine und die Anmeldemöglichkeiten dafür auf der Internetseite eingestellt.

Von Thomas Sparrer