Döbelner Kameraden nehmen neue Drehleiter in Empfang

Die Freude war groß: Am vorletzten Tag des alten Jahres konnten Döbelns Feuerwehrleute ihr gemeinsames Weihnachtsgeschenk in Empfang nehmen – eine neue Drehleiter.

Die hatten Maschinisten der Döbelner Feuerwehr am Mittwoch aus dem Werk des Herstellers in Ulm abgeholt, nachdem sie dort eine Einweisung am neuen Drehleiterfahrzeug erhalten hatten. Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser überreichte vor Ort im Depot in der Bahnhofstraße den Schlüssel zum neuen Fahrzeug.

Bereits im März war ein neues, rund 400 000 Euro teures Tanklöschfahrzeug in Betrieb genommen worden. Die Drehleiter, die mit Oschatz, Schkeuditz, Taucha und Torgau gemeinsam in einer Sammelbestellung in Auftrag gegeben worden war und rund 762 000 Euro kostet (Fördermittel 525 000 Euro), ergänzt nun die Neuanschaffung und ersetzt die alte, inzwischen recht störanfällige Drehleiter aus dem Jahr 1993.

