Am Wochenende präsentierten der S837 Döbeln-Pommlitz und der S94 Döbeln gemeinsam im „Alten Gasthof“ in Jeßnitz ihre Tiere. Dort fanden auch die Blauen Wiener eines in diesem Jahr verstorbenen Zuchtfreundes Beachtung. Jetzt warten die Züchter geduldig auf das Winterfell.