Döbeln/Leisnig

Da kommt eine Welle auf Eltern und verbleibende Kinderärzte zu. „Es wird vorprogrammiertes Chaos geben“, ist der Döbelner Kinderarzt Dr. Eckhardt Erdmann sauer. Grund ist eine Entscheidung des Gesundheitskonzerns Helios. Der betreibt seit 2019 unter dem Namen Helios MVZ Rochlitz /Kinder- und Jugendmedizin die Kinderarztpraxis in der Unnaer Straße 1 b in Döbeln-Ost. Kinderärztin Antje Wiederanders und ihr Team führten als Angestellte des Medizinischen Versorgungszentrums die Praxis von Sabine Schiddel weiter. Die hatte seit 1991 in den Räumen des blau-weißen Gebäudes ihre kleinen Patienten behandelt und war 2019 in Ruhestand gegangen.

In der Kinderarztpraxis in Döbeln-Ost sollen nun aber in fünf Wochen die Lichter ausgehen. Das Helios MVZ Rochlitz wird die Kinderarztpraxis in neue Räume in der ehemaligen Geburtenstation der Leisniger Helios-Klinik verlegen. Seit Dienstag steht es auch weiß auf grün auf der Internetseite der Praxis. „Wir packen unsere Umzugskartons und ziehen um! Deshalb bleibt unser Standort in Döbeln ab dem 1. Dezember 2021 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2022 sind wir am neuen Standort wieder für Sie da“, informiert Helios. Die beiden anderen in Döbeln verbleibenden Kinderarztpraxen von Dr. Margit Richter am Niedermarkt 30 und Dr. Eckhardt Erdmann in der Grimmaischen Straße 21 sehen für den Dezember und vor allem für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel schwarz. Denn die Kinderärzte hatten sich für die Notdienste über die Feiertage und die Wochenenden im Dezember bereits abgestimmt. „Das ist jetzt alles hinfällig. Über die Weihnachtsfeiertage steht Frau Dr. Richter jetzt plötzlich allein da“, ärgert sich Eckhard Erdmann. Er selbst hatte die Dienste über den Jahreswechsel übernommen.

Und noch etwas verärgert die Kinderärzte an der Umzugsgeschichte der Helios-Kinderarzt-Praxis: Bis Montag war auf der Internetseite der Praxis die umzugsbedingte Schließung ab dem 15. Dezember angekündigt. Jetzt schließt die Praxis schon am 1. Dezember. „Wir sehen die kinderärztliche Versorgungsqualität und -quantität in der Region im Dezember ganz massiv gefährdet“, so Eckhardt Erdmann.

Auch in den sozialen Netzen sind viele Eltern in der Region besorgt. Denn alle drei Kinderarztpraxen im Altkreis Döbeln laufen am Limit. Termine sind schwer zu bekommen, Wartezeiten oft lang. Die Eltern berichten von einem Aufnahmestopp in den Praxen von Dr. Margit Richter und Dr. Eckhardt Erdmann. „Wir nehmen Neugeborene und zugezogene Patienten auf. Aber wer von einer anderen Kinderarztpraxis zu uns wechseln will, hat gerade schlechte Karten“, bestätigt Dr. Erdmann. „Das ist kein böser Wille. Wir stoßen einfach an unsere Leistungsgrenzen.“

Ein Blick in die Zahlen bestätigt das. Es gibt für den Altkreis Döbeln vier niedergelassene Kinderärzte: Dr. Margit Richter, das Helios-MVZ mit Ärztin Antje Wiederanders und den Praxisverbund von Dr. Eckhardt Erdmann mit Susann Bley. Auf jeden der vier Kinderärzte kam 2020 die enorme Zahl von 5776 Patienten im Quartal. Das ist der höchste Wert in ganz Sachsen. In Teilen des Erzgebirgskreises kommen auf einen Kinderarzt 5500 kleine Patienten, der zweithöchste Wert im Freistaat. Im Altkreis Freiberg kommen auf einen Kinderarzt etwa 1000 Patienten weniger als in Döbeln.

Dennoch liegt der Versorgungsgrad laut den Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung für das Versorgungsgebiet Döbeln bei überdurchschnittlich guten 122,6 Prozent. Das rührt daher, dass bei der Bedarfsplanung für die Kinderärzte alle Personen unter 18 Jahren gezählt werden, die im Versorgungsgebiet wohnen. So berechnet, kämen auf jeden Döbelner Kinderarzt grob 2500 Patienten. Was diese Berechnung des Versorgungsgrades nicht berücksichtigt ist, dass Döbeln zentral gelegen und offenbar gut erreichbar ist. So frequentieren eben auch zu 50 Prozent Patienten von außerhalb des Planungsgebietes die hiesigen Kinderarztpraxen, die eigentlich in den Versorgungsgebieten Oschatz, Nossen, Meißen, Freiberg oder Mittweida in den dortigen Versorgungsgrad einfließen müssten. Kinderarzt Eckhard Erdmann kann das bestätigen. Neben Kindern aus der Region Döbeln kommen seine kleinen Patienten auch aus dem Randgebiet des Altkreises Oschatz, aus dem Raum Nossen, Böhrigen, Berbersdorf oder auch aus Siebenlehn und Großschirma. Das ist aber bei der Planung der Kinderarztstellen im Versorgungsgebiet gar nicht eingerechnet.

Von Thomas Sparrer