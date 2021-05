Döbelner Kino hofft auf baldigen Neustart

Döbeln

Im Döbelner Kino bewegt sich was. Auch wenn seit Monaten die digitale Vorführtechnik still steht und die Kinosessel in den vier Sälen verwaist sind, hofft Kinoleiter Niklas Spitzer auf einen baldigen Neustart. Er und sein zehnköpfiges Team sind nicht nur in Kurzarbeit. Sie halten das Gebäude und das Gelände in Schuss und hoffen auf den Tag X.

Da die Inzidenz auch in Mittelsachsen endlich sinkt, wird ein Neustart im Kino greifbarer. Niklas Spitzer hofft zudem darauf, dass die Verleiher über den Sommer gute Filme an den Start bringen. Laut der Internetseite des Kinos sollen am 24. Juni „Kings of Hollywood“, „Superintelligence“ oder „Tom&Jerry“ und „Godzilla vs. Kong“ auf der großen Leinwand starten. Auch für den 1. Juli sind einige vielversprechende Neustarts angekündigt.

Ein Auto-Kino, wie im vergangenen Jahr auf dem Steigerhausplatz direkt hinter dem Döbelner Kino, planen er und sein Team in diesem Jahr nicht. Fünf Wochen lang, vier Mal pro Woche hatte das Döbelner Kino im vergangenen Jahr von Ende Mai bis Ende Juni mit einer 80 Quadratmeter großen Leinwand Filmabende auf dem großen Parkplatz angeboten und den Filmton per UKW-Sender auf die Autoradios der Gäste übertragen. Doch der Aufwand war ziemlich groß und demgegenüber hätte die Resonanz der Kinobesucher noch etwas größer sein dürfen. „Spaß gemacht hat es dennoch. Aber in diesem Jahr hoffen wir, dass wir spätestens Ende Juni wieder in unseren Kinosälen starten können“, sagt der Kinoleiter.

Juri von Altenburger Fliesenlegerfirma O&K verlegt in den Toiletten des Döbelner Kinos neue großformatige Fliesen. Quelle: Sven Bartsch

Im Schwesterkino, dem Regina-Palast in Leipzig, wird es voraussichtlich früher wieder losgehen können, weil die Inzidenz in Leipzig schon deutlich unter 100 liegt. Das Cinema in Döbeln gehört gemeinsam mit dem Regina in Leipzig und dem Capitol in Altenburg zur Capitol Leipzig GmbH. Diese hatte das 1998 neu gebaute Döbelner Kino mit seinen 625 Plätzen in vier Kinosälen im Jahr 2005 übernommen und in Technik und Ausstattung kräftig investiert. 2014 hatte die Capitol Leipzig GmbH nach neun Jahren als Mieter das Gebäude des Döbelner Kinos von der TAG gekauft. Alle Säle sind voll digital ausgestattet, zwei bieten 3D-Filme. Kinosaal 1 bietet seit 2018 einen 360-Grad-Sound aus 35 riesigen Lautsprechern an der Decke und den Wänden mit einem der sachsenweit modernsten Kinosoundsysteme.

Kinoleiter Niklas Spitzer nutzt nun die aktuelle Zwangsschließung für eine Investition, die schon im vergangenen Jahr geplant war. Die Toilettenanlagen werden aktuell modernisiert. Vergangenes Jahr waren die Handwerker so ausgelastet, dass das Vorhaben verschoben werden musste. „Jetzt bekommen unsere Toiletten neue Decken, Wände und Böden werden neu gefliest. Alle Sanitärkeramik wird erneuert und mit Sensoren ausgestattet“, erzählt Niklas Spitzer. Sein Team musste er derweil in Kurzarbeit schicken. Dennoch sind sie immer wieder mit ihm vor Ort und halten das Kino startbereit. „Wir scharren alle mit den Füßen und wollen wieder Kinobesucher begrüßen“, sagt Niklas Spitzer.

Von Thomas Sparrer