Döbelner Klinikum gehört nun zum Schlaganfallnetzwerk

Döbeln

Die Versorgung von Patienten nach einem Schlaganfall soll am Döbelner Klinikum ab sofort noch umfassender, schneller und besser werden. Das Klinikum ist jetzt in das Telemedizinsche Schlaganfallnetzwerk Nordwestsachsen (TESSA) aufgenommen worden. „Dafür haben wir in unserem Haus jetzt Strukturen geschaffen und entsprechende Technik angeschafft“, sagt Klinik-Verwaltungsleiter Martin Preißer. Im Rahmen des Netzwerkes ist es am Döbelner Krankenhaus ab sofort und rund um die Uhr möglich, Patienten mit Schlaganfällen zu behandeln.

Schnelligkeit zählt

„Je schneller eine entsprechende Versorgung erfolgt, desto größer sind die Chancen, dem Patienten alle seine Hinleistungsfunktionen zu erhalten“, weiß Dr. Roland Pfitzer, Chefarzt der internistischen Klinik am Döbelner Krankenhaus. Über Computer und Kameratechnik, die für etwa 40 000 Euro angeschafft wurde, ist das Krankenhaus direkt mit den rund um die Uhr erreichbaren Neurologen in den Partnerkliniken im Leipziger Klinikum St. Georg und in der Neurologischen Klinik des Fachkrankenhauses Hubertusburg verbunden. Der vom Rettungsdienst gebrachte Patient mit einem Verdacht auf Schlaganfall wird sofort im Computertomografen untersucht. Über das Telenetzwerk wird per Videokonferenz mit allen Befunden sofort mit den Neurologen in Leipzig und Wermsdorf ein Konzil veranstaltet. Per Kamera können die Kollegen in der Ferne den Patienten mit begutachten. Gemeinsam werden die notwendigen Akutmaßnahmen abgestimmt und dann entschieden, ob er in Döbeln weiter versorgt wird oder es ist im schlimmsten Fall ein neurologischer Eingriff in einer der beiden Fachkliniken notwendig. „Im Schlaganfallnetzwerk Tessa haben immer entsprechende Experten Bereitschaft, so dass Schlaganfallpatienten auch aus dem ländlichen Raum flächendeckend gut versorgt sind“, sagt Verwaltungsleiter Martin Preißer. Aktuelle sind es etwa 100 Schlaganfall-Patienten im Jahr, die im Klinikum Döbeln eingeliefert werden.

Anzeige

„Die ersten vier bis acht Stunden sind bei einem Schlaganfall sehr wichtig. Wenn es in dieser Zeit gelingt, das verstopfte Gefäß wieder zu öffnen, besteht die größte Hoffnung, dass der Patient keine bleibenden Schäden davonträgt“, sagt Dr. Roland Pfützer. Oft aber reagierten die Patienten selbst sehr spät und gehen etwa mit Symptomen, wie mit einem nicht mehr beweglichen Arm abends ins Bett. Dann ist bereits viel wertvolle Zeit verstrichen.

80 Prozent Auslastung im Klinikum

Das Klinikum Döbeln verfügt über insgesamt 210 Betten, die wegen der coronabedingten Zurückhaltung vieler Patienten aktuell zu 80 Prozent ausgelastet sind. Vor der Pandemie waren es 90 Prozent. 27 Betten in einem extra abgrenzbaren Infektionsbereich könnte für Corona-Patienten freigelenkt werden. Bisher war das aber nie notwendig.

Hintergrund Schlaganfall Ein Schlaganfall ist eine plötzliche „schlagartige“ Funktionsstörung des Gehirns. Die Nervenzellen im Gehirn erhalten zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe – sie sterben ab. Es wird zwischen zwei Formen unterschieden: Der Hirninfarkt entsteht durch einen Gefäßverschluss und ist für 80 Prozent der Schlaganfälle verantwortlich. Eine Hirnblutung hat seine Ursache in einem geplatzten Gefäß im Gehirn. Häufige Symptome eines akuten Schlaganfalls sind: – Bewusstseinstrübung oder Gefühlsstörungen einer Körperseite, wie halbseitige Lähmungen im Gesicht, hängender Mundwinkel, Verlust der Sprechfähigkeit oder Schwierigkeiten, Gesprochenes zu verstehen, – eine plötzliche Sehstörung, Wahrnehmungsstörungen, vorübergehende Doppelbilder – plötzlich einsetzender Schwindel mit Gangunsicherheit, – Unfähigkeit, eigenen Speichel zu schlucken, – Übelkeit und Erbrechen. Dann sollte schleunigst der Rettungsdienst unter der 112 gerufen werden. Bekannte Faktoren für ein erhöhtes Schlaganfall-Risiko sind: – das Alter – über 80% der Schlaganfall-Opfer sind älter als 60 Jahre. – es gibt aber auch eine steigende Zahl jüngerer Schlaganfall-Patienten – genetische Veranlagung – Diabetes mellitus, – Bluthochdruck, – Arteriosklerose (begünstigt durch erhöhte Cholesterinwerte und Rauchen) – Herzkrankheiten – Übergewicht und mangelnde Bewegung – hoher Alkoholkonsum – Rauchen Das Schlaganfallrisiko kann durch eine gesunde Lebensweise gesenkt werden. (Quelle: www.vermeide-schlaganfall.de)

Von Thomas Sparrer