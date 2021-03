Döbelner Kreisel bekommt mehr Licht für weniger Unfälle

Döbeln

Der letzte von drei Unfallschwerpunkten in Döbeln soll im Sommer sicherer gemacht werden. Dabei handelt es sich um den Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße, der den Verkehr zwischen Dr.-Christian-Bäßler-Straße, Mastener Straße und Bahnhofstraße fließen lässt.

Stadt hat 50 000 Euro eingeplant

Rund 50 000 Euro wird der geplante Umbau kosten. Im neuen Haushalt der Stadt Döbeln für die Jahre 2021/2022 war die Maßnahme bereits eingestellt. Seit der jüngsten Sitzung des Stadtrates ist der Haushalt beschlossene Sache und damit auch der Umbau des Kreisels. An dem kommt es im Vergleich zu anderen Kreuzungsbereichen in der Stadt zu mehr Unfällen, weshalb genauso wie an den anderen Unfallschwerpunkten etwas getan werden soll. Auf der B175 am Abzweig in Richtung Naußlitz nahe der A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost ist zuletzt die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert worden, genauso wie an der Auffahrt auf die B169 in der Mastener Straße. Beide Maßnahmen haben sich bewährt.

Schutzanlage für Fußgänger geplant

Eine Geschwindigkeitsanpassung ist auf der Bahnhofstraße nicht geplant, dafür wird der Kreisverkehr umgebaut. das klingt aufwändig, ist es aber nur bedingt. Zumindest wird für die Arbeiten keine lang andauernde Sperrung erforderlich sein. Der Kreisel wird gestaltet analog zu dem neuen Kreisverkehr vor dem Bahnhof. Neben einer auf den ersten Blick kaum ersichtlichen Schutzanlage für Fußgänger wird auch die Beleuchtung in diesem Bereich verbessert, um den Kraftfahrer noch stärker zu sensibilisieren. Das alles soll ohne großen zeitlichen Aufwand im Sommer umgesetzt werden, heißt es von der Stadt.

Von Manuela Engelmann-Bunk