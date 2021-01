Döbelner Kunstmaler füllt Schaufenster mit Leben

Döbeln

Eines der leer stehenden Schaufenster in Döbelns Sattelstraße gehört jetzt ihm. Eduard Reiswich hat es gemietet, um es mit Leben zu füllen – mit seinem Leben. Der Kunstmaler, der seit fast 18 Jahren in Döbeln lebt und arbeitet, möchte sichtbar werden für die Menschen in der Stadt. Er möchte zeigen, was er kann, was sein Handwerk, sein täglich Brot ist. Eduard Reiswich malt – alles, was er mag, alles, was seine Kunden ihm in Auftrag geben. Am liebsten Menschen.

Leben von Malerei auch ohne Corona schwer

Von Malerei zu leben ist schwer, auch unter „normalen“ Bedingungen. Eduard Reiswich hat das geschafft. Bis Corona kam. Die Pandemie hat dem „Überlebens-Künstler“, wie er sich selbst mit einem verschmitztem Lächeln bezeichnet, die Lebensgrundlage genommen. Auf großen und kleinen Festen hat er regelmäßig seine Staffelei aufgebaut, fast jedes Wochenende war er unterwegs, landauf, landab. Er malt Porträts, Landschaften, Stadtansichten, in Öl, Kohle, Aquarell. Auch auf Betriebsfeiern, Geburtstagen, Familienfesten, wo er Karikaturen zeichnet, hat er seine Kunden gefunden. Diese Einnahmequelle fehlt ihm jetzt, ohne Stütze kann er gerade nicht leben. Auch, wenn im Erzgebirge einen guten Auftraggeber hat, für den er in der Fassadenmalerei tätig ist.

Aufgewachsen in Kasachstan

Eduard Reiswich stammt aus Kasachstan, wohin seine russlanddeutsche Familie auf Stalins Erlass deportiert worden war. Schon als kleiner Junge malt und zeichnet er, besucht das erste Mal neben der Schule in Baikonur, wo er sechs Jahre lang gelebt hat, eine Kunstschule. Berühmt ist die Stadt vor allem für das Kosmodrom Baikonur, von dem aus seit 1957 sowjetische bzw. russische Weltraum-Missionen starten. Sein Vater ist Offizier, die Mutter Englischlehrerin. Nach dem Kunst- und Grafikstudium an der Pädagogischen Hochschule in Smolensk arbeitet er nur ein Jahr als Kunsterzieher. Eduard Reiswich ist lieber frei. Und: „Mit den Kindern bin ich nicht so gut klar gekommen“, sagt er und lacht. Schon während des Studiums arbeitet er als Straßenmaler. Das macht er schließlich auch, nachdem er 2003 als 29-Jähriger mit der großen Auswandererwelle von Russlanddeutschen in das Land seiner Ahnen übersiedelt, gemeinsam mit seiner Frau. In Döbeln verwurzelt sich die Familie, zu der jetzt auch Reiswichs zwölfjähriger Sohn gehört.

Mit Abstraktion kann er nichts anfangen

Der hat so gar nichts mit Kunst am Hut, sagt Eduard Reiswich und lacht wieder. Doch das ist dem Vater egal. Er selbst bezeichnet sich als realistischen Künstler, er pflegt die russische Malschule, die er gelernt hat. „Mit Abstraktion kann ich nichts anfangen.“ Er malt auf Wunsch – auch Porträts von Fotos ab beispielsweise. Auch Seine Stadtansichten hängen schon bei einigen Döbelnern an der Wand. Besonders gern aber hält er mit feinem Pinselstrich Menschen auf seinen Bildern fest, wie etwa bei der Lüftlmalerei. Das ist eine besondere Form der Fassadenmalerei, für die Eduard Reiswich häufig im Vogtland unterwegs ist und mit der er einen Großteil seines Lebensunterhaltes bestreitet. Von Döbeln wegziehen will er deswegen trotzdem nicht. Hier hat er schließlich seine Familie. Und jetzt auch sein Schaufenster.

Von Manuela Engelmann-Bunk