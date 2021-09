Döbelner Lauf mit Herz für krebskranke Kinder

Döbeln

Nach der coronabedingten Absage des traditionellen Lauf mit Herz im vergangenen Jahr wollen die Organisatorinnen vom Lessing-Gymnasium Döbeln die 20. Ausgabe des Spendenlaufes in diesem Jahr auf alle Fälle auf die Beine stellen. Doch weil unter Pandemiebedingungen schlecht tausend Kinder und Erwachsene gleichzeitig auf der nagelneuen Tartanbahn im Döbelner Bürgergartenstadion unterwegs kein können, gibt es am kommenden Freitag, dem 24. September, drei Startzeiten für die Teams. „Wir laufen für den guten Zweck und das bekommen wir auch unter geänderten Bedingungen hin“, sagt Katrin Niekrawietz vom Lessing-Gymnasium, die zu einem größeren Organisationsteam der Schule gehört.

Die ersten 50 Teams sind schon angemeldet. Wer sich und sein Team noch anmelden möchte, muss folgendes beachten: Es gibt drei mögliche Startzeiten: 14 bis 15 Uhr, 15.30 bis 16.30 Uhr und 17 bis 18 Uhr. Für jede Startzeit werden maximal 100 Teams zugelassen. Die Anmeldung sollte bis Dienstag online unter http://lgd.de/laufmitherz.html erfolgen. Auf der Internetseite des Gymnasiums sind für jede Startzeit eigene Internetadressen oder QR-Codes hinterlegt.

Für den Ablauf gilt: Der Sponsorenbetrag ist in diesem Jahr nur als Festbetrag möglich, denn die Laufrunden werden diesmal nicht erfasst. Für Schüler bis einschließlich Klasse 6 ist ein Betreuer pro Team im Stadion gestattet. Der Einlass erfolgt für die Startnummern 1 bis 50 am Eingang A und für die Startnummern 51 bis 100 am Eingang B des Stadions. Auch für den Start gibt es zwei getrennte Bereiche. „Diesmal sollten bitte alle Läufer schon umgezogen in Laufkleidung kommen. Denn es gibt vor Ort diesmal keine Umkleidemöglichkeiten. Auch Getränke bitte dieses Mal selbst mitbringen“, bittet Katrin Niekrawietz. Vor dem Lauf müssen an den Tischen die Gesundheitserklärungen von jedem Teammitglied sowie die Sponsorenbescheinigung abgegeben und die entsprechenden Startnummern abgeholt werden. Es läuft immer nur ein Teammitglied. Nach jeder Runde kann der Läufer gewechselt werden.

„Auch, wenn die Bedingungen diesmal schwierig sind, so wollen wir doch dem Verein Sonnenstrahl in diesem Jahr wieder unsere jahrelange Unterstützung in Form des Spendenlaufes zukommen lassen“, sagt Katrin Niekrawietz. Neben den Anmeldungen haben aber auch zahlreiche Teams, die in diesem Jahr nicht teilnehmen, wieder ihre Spenden für den Verein zugesagt, der krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützt.

Von Thomas Sparrer