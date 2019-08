Döbeln/Roßwein/Waldheim/Plohn

Einen außergewöhnlich coolen Start ins neue Schuljahr hatten 42 Schüler der drei Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen aus Roßwein, Waldheim und Döbeln. Sie starteten nämlich zum Ende der ersten Schulwoche mit einem Sonderbus in Richtung Plohn, um einen erlebnisreichen und abenteuerlichen Tag im dortigen Freizeitpark zu verbringen.

Die Auswahl der Schüler übernahm die jeweilige Schule. So war es für einige eine Anerkennung gezeigter Leistungen oder besonderer Verdienste im vergangenem Schuljahr, für andere war es ein Anreiz und Motivationsschub für die bevorstehenden Aufgaben im neuen Schuljahr. Auf jeden Fall aber war es für alle ein traumhafter Tag. Sechs Stunden genossen die Schüler die zahlreichen Angebote des sich stets weiter entwickelnden und schöner werdenden Freizeitparks. Ermöglicht hatte dies zum wiederholten Mal der Lions Club Döbeln. Die gesamte Organisation, Planung und Finanzierung lag in dessen Händen, so dass die begleitenden Lehrer alle Zeit der Welt und den Rücken frei hatten, sich um ihre Schützlinge zu kümmern. An den Lions Club geht deshalb ein herzliches Dankeschön für diesen gelungenen Tag.

Von DAZ