Döbeln/Roßwein

Wenn der Döbelner Lions Club Jubiläum feiert, dann kommt auch etwas für den guten Zweck heraus. Das 25. Gründungsjubiläum haben die Döbelner Lionsfreunde am vergangenen Freitag in ihrem Stammlokal im Hotel „Weiße Taube“ in Döbeln gefeiert. Insgesamt 50 Gäste waren gekommen, um Rückschau zu halten, auf die Grün...