Döbelner Lions überraschen Förderschüler kurz vor dem Lockdown

Döbeln

Auch in diesem besonderen Jahr haben die Lions Döbeln die Förderschulen in Döbeln, Roßwein und Waldheim unterstützt. Neben dem traditionellen Ausflug in den Freizeitpark Plohn, der im September trotz Coronaeinschränkungen mit den Förderschulen stattfinden konnte und bei dem je 16 Schüler der drei Einrichtungen einen Tag im Freizeitpark verbringen konnten, musste die zweite Veranstaltung, das Weihnachtsbacken in der Bäckerei Körner, leider ausfallen. Doch die Mitglieder der Lions ließen sich etwas einfallen. Die Leckereien wurden kurzerhand von der Bäckerei Körner gebacken und sind am Freitag von Mitgliedern der Lions direkt in die Schulen gebracht worden – rechtzeitig vor dem Lockdown. Lothar Günther, Maik Schröder und Torsten Bruß besuchten die Förderschule in Döbeln (Foto), und überraschten dort genauso wie in den Schulen in Roßwein und Waldheim die Kinder schon einmal vorfristig mit Weihnachtsgeschenken.

Von daz