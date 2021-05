Döbelner Löschzug hilft bei Großbrand in Großschirma

Mittelsachsen/Großschirma

Ein Großbrand in Großschirma hielt am Montag die Feuerwehren in Mittelsachsen in Atem. Gegen 7.45 Uhr war in Großschirma im Gewerbegebiet „Am Steinberg“ eine 150 mal 50 Meter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff bereits auf das Nachbargebäude über. Am Ende brannten auch Teile dieser Halle. In der Halle sollen sich Party-Artikel und Veranstaltungsbedarf befunden haben. Außerdem lagerten hier Druckbehälter mit Helium. Die Feuerwehren aus Großschirma, Freiberg, Halsbrücke, Brand-Erbisdorf, Flöha, Nossen und Hainichen waren zunächst im Einsatz. Am Mittag wurden weitere Wehren zur Ablösung der Feuerwehrleute alarmiert. So rückte um 13.45 Uhr auch der Katastrophenschutzzug der Feuerwehren aus der Döbelner Region mit vier Löschfahrzeugen und 23 Kameraden nach Großschirma aus. Die Fahrzeuge und die Kameraden des Zuges sind bei den Feuerwehren in Döbeln, Gleisberg und Ostrau angesiedelt.

Feuerwehren aus ganz Mittelsachsen, so auch aus Döbeln, Gleisberg und Ostrau waren bei dem Großbrand in Großschirma im Einsatz. Quelle: Roland Halkasch

„Alle Personen, die sich in der Halle aufgehalten hatten, konnten sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich auch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen“, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Deshalb musste die direkt neben dem Gewerbegebiet verlaufende Bundesstraße 101 ab etwa 8 Uhr voll gesperrt werden.

Von Thomas Sparrer