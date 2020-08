Die matt grün oder im Flecktarnmuster folierten schweren Fahrzeuge erinnern irgendwie an Bundeswehr oder auch an Safari im afrikanischen Busch. Ein Hingucker sind die X-Klasse Pick-ups in jedem Fall, die am Döbelner Gewerbegebiet Ost gleich gegenüber der Total-Tankstelle, vom Autobahnzubringer aus gut zu sehen sind.