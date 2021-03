Nikola Turkalj kämpft weiter gegen das Döbelner Ordnungsamt. Das will ihm ein Bußgeld aufbrummen, weil er mit Corona-Schutzmaske Auto gefahren ist. Nun hat sich 63-Jährige an Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich gewandt. Der Jurist berichtet über die Neuigkeiten in diesem Fall.