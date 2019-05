Döbeln/Chemnitz

Erst holte er die Kohlen aus dem Keller, dann bekam er ein Messer in den Hals. Diese Bluttat vom 14. Dezember 2017 beschäftigt die Justiz nun in zweiter Instanz. Die 8. Kleine Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz verhandelt nun die Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Döbeln.

Vor knapp einem Jahr verurteilte dort Strafrichter Janko Ehrlich eine damals 60-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft. Bewährung gab es nicht. „Ich muss dazu sagen, dass ich erheblich alkoholisiert war“, sagte die Frau damals im Prozess. Mindestens eine Flasche Goldkrone will sie über Nacht gekippt haben. Zur Tatzeit hatte sie fast drei Promille Alkohol im Blut. Offenbar war der Streit ums Brötchengeld eskaliert. Ein 55- ähriger war oft bei der Frau zum gemeinsamen Frühstück und hatte sich wohl nicht so an den Kosten beteiligt, wie die Frührentnerin sich das gewünscht hatte. Nach der Tat hatte sich der Mann zur Polizei geschleppt und dabei eine Blutspur hinter sich hergezogen.

Im Landgericht zeigte sich die Frau reuig. Es geht ihr in der Berufung um Bewährung, dem Staatsanwalt um eine höhere Strafe. „Ich bitte Dich um eines, versuche mir zu verzeihen“, sagte die Frau nun. „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich nehme die Entschuldigung an, will aber trotzdem keinen Kontakt mehr zu Dir“, sagte der Geschädigte. Er leide seit dem Angriff unter Angstzuständen. Zuvor war ein guter Bekannter der Angeklagten, half ihr zum Beispiel die Kohlen herauf zu tragen und war fast täglich bei ihr zu Gast.

Urteil folgt.

Von Dirk Wurzel